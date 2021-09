Alle Räder stehen still

Hunderte Elektroroller sind in der russischen Hauptstadt Moskau von Unbekannten mit Schmierfett beschädigt und so vorübergehend fahruntüchtig gemacht worden. Zumeist seien Griffe und Displays der Roller am Dienstag beschmiert worden, teilte der Verleiher Whoosh der Zeitung RBK mit. Bis zum Nachmittag wurden mehr als 800 Fälle bekannt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Elektroroller sind in Russland bei Jüngeren enorm beliebt, sorgen aber wegen ihrer mitunter hohen Geschwindigkeit auf Gehwegen und in Parks für Ärger. Dem Innenministerium zufolge sind allein im ersten Halbjahr landesweit mehr als 180 Unfälle mit diesen Fahrgeräten der Polizei gemeldet worden. (dpa/jW)