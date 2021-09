Weichen auf Streik

imago images/ZUMA Wire Die GDL gibt den Takt vor (Streikaktion in München, 24.8.2021)

Verantwortung ist nichts für die Kanzlerin. Angela Merkel (CDU) setzt angesichts der nächsten großen Streikwelle auf eine rasche Verständigung im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn (DB). Sie hoffe, dass in diesem Konflikt »zügig eine für alle Seiten tragfähige Lösung« gefunden werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Die Regierung appelliere zudem an die Verhandlungspartner, auch vor dem Hintergrund der Coronapandemie negative Auswirkungen auf die Fahrgäste und die betroffene Wirtschaft »wirklich auf das unvermeidbare Maß« zu beschränken. Druck auf den staatseigenen Konzern auszuüben kommt der Regierung nicht in den Sinn. Im Sinne der Tarifautonomie sei es Sache der Tarifpartner, zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Dies habe sich in Deutschland bewährt. Daher mische sich die Kanzlerin grundsätzlich nicht in Tarifauseinandersetzungen ein.

In dem Tarifkonflikt sollte am Mittwoch eine dritte Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zunächst im Güterverkehr beginnen. Ab diesen Donnerstag soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden. Das Ende ist für kommenden Dienstag angekündigt. Insgesamt dürfte der Bahnverkehr damit mehr als fünf Tage stark eingeschränkt sein. GDL-Chef Claus Weselsky lehnte am Mittwoch einen neuen Schlichtungsversuch ab, für Verhandlungen mit der Bahn forderte er »Bewegung« seitens der Geschäftsführung. Hier gebe es seit Anfang Juni nichts Neues. »Bis einschließlich heute hat die Arbeitgeberseite in der Frage der Laufzeit keine Bewegung gemacht, in der Frage der Coronaprämie nichts. Eine Coronaprämie anzubieten ist kein Angebot im Sinne von Tarifverhandlungen«, sagte er dem Fernsehsender Phoenix.

Die Bahn-Chefs waren sich auch am Mittwoch nicht zu schade, billige Argumente zu bemühen, statt ein neues Angebot vorzulegen: Mit dem Streik im Güterverkehr schade die GDL dem Ziel, mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern. »Es ist damit ein Streik gegen das Klima«, sagte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta. »Für den umweltfreundlichen Schienengüterverkehr werden die Folgen weit über den eigentlichen Streik hinausreichen.« Der geplante Streikauftakt liege mitten in der Produktionswoche und treffe damit die Wirtschaft. Sie rechne damit, dass Kunden Transporte auf Lastwagen verlagern. DB Cargo habe auch Kooperationspartner mit dem Fahren von Zügen beauftragt, um »system- und versorgungsrelevanten Verkehr« sicherzustellen. Man setze alles daran, dass alle für die Industrie wichtigen Züge gefahren werden. Würde der Bahn-Konzern mehr Geld in Personal und Infrastruktur investieren, gebe es die Probleme gar nicht. Doch statt den steigenden Frachtzahlen mit einem Ausbau des Schienennetzes zu begegnen, baut der Vorstand Schiene um Schiene ab. Wie das Bündnis »Allianz pro Schiene« im März berichtete, hat der Güterverkehr zwischen 1995 und 2019 in Deutschland um 83 Prozent zugenommen, während das Schienennetz in der gleichen Zeit um fast 15 Prozent schrumpfte.

Von der Misere der Bahn profitiert die Luftfahrtindustrie. Die Lufthansa und ihre Billigtochter Eurowings haben ihr Flugangebot bis kommenden Dienstag um mehr als 7.000 Sitzplätze aufgestockt, teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Dazu würden auf etwa 150 Flügen größere Flugzeuge eingesetzt als geplant und außerdem insgesamt rund 30 zusätzliche Flüge angeboten. (dpa/AFP/jW)