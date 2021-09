Von Humanität keine Spur

Reuters Nach Rückzug der US-Truppen: Linienmaschine am Flughafen Kabul (31.8.2021)

»Hier wurden eindeutig Listen über Menschenleben gestellt«, zeigt sich Ruben Neugebauer entsetzt, während er auf der Pressekonferenz der Initiative »Luftbrücke Kabul« am Mittwoch in Berlin spricht. Als Ort für die Veranstaltung haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten bewusst einen Platz gegenüber vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ausgesucht. Dem Aktivisten Neugebauer ist die Anspannung der letzten Tage anzusehen. »Wir stehen hier vorm BMI, der Mutter aller Probleme der Evakuierung«, sagt er bei der Pressekonferenz – in Anspielung auf eine Äußerung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) von 2018. Die Pressevertreterinnen und -vertreter fröstelt es an diesem Tag nicht nur wegen des kühlen Winds. Für den Wahlkampf im Vorfeld der Bundestagswahl sei buchstäblich »über Leichen gegangen« worden, lautet der weitreichende Vorwurf.

Das Aktionsbündnis, an dem unter anderem die Seenotrettungsorganisation »Sea-Watch« und die »Seebrücke« beteiligt sind, hatte Spenden gesammelt, um Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. In der vergangenen Woche waren einige der Aktivistinnen und Aktivisten mit einem Charterflugzeug nach Kabul geflogen. Dort konnten sie aufgrund bürokratischer Hürden hierzulande nur 18 Personen ausfliegen, 180 Sitze blieben leer. Die »Luftbrücke Kabul« gab ihr Vorhaben aber nicht auf: Nach einer dreitägigen Odyssee konnten sie in der afghanischen Hauptstadt am 29. August weitere 189 Menschen retten. Sie brachten die Personen in Bussen über zahlreiche Checkpoints in den Kabuler Flughafen. Von dort wurden sie mit einer Militärmaschine der USA ausgeflogen. Derzeit warten sie in Doha und Riad auf die Weiterreise. »Trotz der Blockadehaltung des Auswärtigen Amtes und des deutschen Innenministeriums haben wir die Menschen, die für die Evakuierung in unserem Flugzeug vorgesehen waren, nie aufgegeben«, heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite der Initiative.

Die Journalistin Theresa Breuer war bei der Rettungsaktion vor Ort. Bei der Pressekonferenz wird sie über einen Bildschirm live aus Doha zugeschaltet. Breuer bezeichnet den Flughafen in Kabul als »Blackbox«. Sie spricht von der »Unmöglichkeit«, mit den Verantwortlichen der Bundeswehr zu sprechen. Als es man es dann endlich geschafft habe, sei den Aktivistinnen und Aktivisten vermittelt worden, ihr Vorhaben sei »sinnlos«. Auf jW-Nachfrage berichtet Breuer von »Herablassung« und »Mokieren unseres Vorhabens« seitens der Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten in Afghanistan. Die Briten und US-Amerikaner hätten das Evakuierungsvorhaben dagegen weitaus stärker unterstützt.

»Wenn Listen über Leben gestellt werden, ist das eine Situation, die man gerade in der BRD nicht haben möchte«, so Aktivist Neugebauer auch mit Blick auf den Antikriegstag am Mittwoch gegenüber jW. Man hätte sehr viel mehr Menschen rausholen können, wenn das Innenministerium nicht so »borniert und kleinlich« gewesen wäre. Nach einem über 20 Jahre andauernden Militäreinsatz mit dem Ergebnis, dass die Taliban wieder an der Macht sind, sei die Bundesregierung nicht bereit, ihre ehemaligen Mitarbeiter und andere gefährdeten Personen rauszuholen. Erinnere man sich etwa an den »Kriegsverbrecher Oberst Klein, der in Kundus Tankwagen hat bombardieren lassen«, werde deutlich, dass dieser Einsatz auf »ganzer Linie« gescheitert sei. Bei dem Angriff im Jahr 2009 waren mehr als hundert Menschen getötet worden.

Auch jetzt, nach Ende der offiziellen Evakuierungsmaßnahmen, werden weiter Listen geprüft. Die 189 geretteten Personen sitzen in Spanien und auf der US-Militärbasis Ramstein fest, während das BMI Visaanträge und Aufenthaltsgenehmigungen zum wiederholten Male prüft. Solange einzelne Initiativen handlungsfähiger seien als die Bundesregierung, will die Luftbrücke Kabul weiter Menschenleben von Afghaninnen und Afghanen retten. Sie plant Charterflüge in die Nachbarländer Afghanistans, um Schutzsuchende, die diese auf dem Landweg erreichen, zu evakuieren.