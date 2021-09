Klimakrise verschärft sich

REUTERS/Marco Bello Zukünftig noch öfter: Überschwemmung in Louisiana nach dem Durchzug von Hurrikan »Ida« (Grand Isle, 31.8.2021)

Die Zahl der wetter- oder klimabedingten Katastrophen ist seit 1970 deutlich gestiegen. Zwischen 2000 und 2009 waren es fünfmal so viele wie in den 70er Jahren, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf berichtete. Stürme und Überschwemmungen machen fast 80 Prozent dieser Katastrophen aus. Hurrikan »Ida«, der gerade über die Karibik und die Südküste der USA fegte, könnte die teuerste derartige Katastrophe werden, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Es sei aber noch zu früh, um das Ausmaß der Schäden zu benennen. Während die Katastrophen mit den größten Sachschäden wegen der dichten Besiedelung und relativ teuren Infrastruktur in den USA passierten, beklagten sogenannte Entwicklungsländer 91 Prozent der Todesopfer.

Der Klimawandel bedeute »mehr Hitzewellen, Dürren, Waldbrände, wie wir sie jüngst in Europa und Nordamerika gesehen haben«, sagte Taalas. »Wir haben mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was extreme Regenfälle und tödliche Überschwemmungen verstärkt. Die Erwärmung der Ozeane hat die Häufigkeit und geographische Lage der stärksten tropischen Stürme beeinflusst.« Die Zahl der wetterbedingten Katastrophen pro Jahrzehnt stieg von 711 (1970–1979) auf 3.536 (2000–2009). Von 2010 bis 2019 wurden 3.165 Katastrophen registriert. Der Rückgang liege an der Größenklassifizierung durch die Universität Leuven in Belgien, die das Katastrophenregister führt, sagte WMO-Chef Taalas. Wenn die Schwelle niedriger angesetzt werde, sei deutlich, dass die Zahl kontinuierlich steige.

Insgesamt wurden von 1970 bis 2019 rund 11.000 Katastrophen gemeldet. Mehr als zwei Millionen Menschen kamen dabei ums Leben. Die meisten Todesfälle – insgesamt 650.000 – gingen laut dem Bericht in den vergangenen fünf Jahrzehnten auf Dürrekatastrophen zurück. Es entstanden Schäden in Höhe von rund drei Billionen Euro.

Die WMO und die Vereinten Nationen insgesamt unterstützen Länder beim Aufbau von Frühwarnsystemen. In diesen Bereich müsse aber mehr investiert werden, so Tallas. Weil heute mehr Menschen in mehr Ländern frühzeitig vor nahenden Unwettern gewarnt werden können, sei die Zahl der Todesopfer deutlich zurückgegangen – von jährlich über 50.000 Todesfällen in den 70er Jahren auf 20.000 Fälle in den Jahren nach 2010. (dpa/jW)