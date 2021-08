Das fünfte Gold

Oyama. Dreiradfahrerin Jana Majunke hat bei den Paralympics in Tokio die fünfte Goldmedaille für die BRD gewonnen. Die 21jährige aus Cottbus, die an spastischen Bewegungsstörungen leidet, setzte sich nach 36:06,17 Minuten mit mehr als einer halben Minute Vorsprung vor der Australierin Carol ­Cooke durch. Zuvor hatte Handbikerin Annika Zeyen die vierte deutsche Goldmedaille gewonnen. Die Weltmeisterin aus Bonn siegte im Einzelzeitfahren über 16 Kilometer auf dem Fuji International Speedway nach starker zweiter Rennhälfte in 32:46,97 Minuten. (dpa/jW)