Joana Mallwitz wird Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin. Die 34jährige, die Generalmusikdirektorin am Staatstheater in Nürnberg ist, wird die künstlerische Leitung des Hauptstadtorchesters mit der Saison 2023/24 für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen, wie Konzerthaus und Kulturverwaltung am Dienstag mitteilten. Intendant Sebastian Nordmann lobte die »unglaubliche Kraft und Dynamik« von Mallwitz’ Dirigat, »schon beim konzentrierten Proben zieht sie einen in ihren Bann«. Die Karriere der in Hildesheim geborenen Dirigentin begann mit 19 Jahren als Solorepetitorin am Theater Heidelberg, wo sie schon nach ihrer ersten Spielzeit zur Kapellmeisterin aufstieg. Als damals jüngste Generalmusikdirektorin Europas wechselte sie 2014 ans Theater Erfurt, vier Jahre später nach Nürnberg. (dpa/jW)