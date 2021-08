Der Endpunkt der Kultur

imago images/Historical Views Moment der Hybris: Medea tötet ihre Kinder (»Histoire de jason et de la conquête de la toison d’or« von René Boyvin, 1563)

Das Festival Art Carnuntum steht bei der deutschsprachigen Kulturschickeria nicht besonders hoch in Kurs. Die Feuilletons der großen Medien hatten sich auch dann vornehm zurückgehalten, als Theatergrößen wie Peter Brook, das Piccolo Teatro di Milano oder Peter Stein in der gut 40 Kilometer südöstlich von Wien gelegenen ehemaligen Römerstadt zu Gast waren. Auch in Österreich selbst war das Kultur- und Theaterfestival, das seit 1989 jährlich im August in Carnuntum stattfindet, nie ein großes Thema. Das war auch heuer nicht anders, obwohl Constantina Bordin, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, des Festivalgründers Piero Bordin, im Frühjahr kurzfristig die Leitung übernommen hatte, dieses Mal mit Theodoros Terzopoulos erneut einen Großmeister der internationalen Theaterszene zu Gast hatte. Er präsentierte seine Produktion »Exodos«, dazu fand ein internationales Symposion zur Theorie und Methodik der Schauspiel- und Bühnenkunst statt, die Terzopoulos in den letzten Jahren am Attis-Theater in Athen, seiner künstlerischen Heimat, entwickelt hat.

»Exodos« – der Begriff steht im antiken griechischen Theater für den Auszug des Chors und den letzten Teil der Tragödie. Im modernen Griechisch bedeutet er aber auch »Ausgang« oder »etwas hinter sich zu lassen«. Bei Terzopoulos ist es ein Stück über die menschliche Selbstüberhebung: Er hat drei Monologe – aus »Medea« und »Alkestis« von Euripides und »Antigone« von Sophokles – die den Moment der Hybris und die unumkehrbaren Überschreitung der Grenze zur Selbstvernichtung zum Inhalt haben, mit historisch überlieferten Prophezeiungen des Orakels der Pythia kombiniert. Geschaffen wurde das Werk unter dem Eindruck der Coronakrise im Sommer 2020 und uraufgeführt im Apollontempel von Delphi, sozusagen dem originalen Wirkungsort der Pythia. Dargeboten wurden die Texte von der großartigen Athener Theaterdiva Sophia Hill.

Medea, die sich selbst zerstört, indem sie den Entschluss fasst, ihre Kinder zu töten, Alkestis, die beschließt, für ihren Mann zu sterben, und Antigone, die ihren als Verräter gebrandmarkten Bruder zu Grabe trägt, obwohl sie weiß, dass sie dafür lebendig eingemauert wird – alle drei überschreiten eine traumatische Grenze, hinter die sie nicht mehr zurückkönnen.

Am Schluss des Stückes steht die berühmte, wahrscheinlich aus dem Jahr 362 unserer Zeitrechnung stammende letzte Prophezeiung der Pythia: »Künde dem Kaiser, das schöngefügte Haus ist gefallen. Phoibos Apollon besitzt keine Zukunft mehr, der heilige Lorbeer verwelkt, seine Quellen schweigen für immer.« Wenige Jahre später wurde das Christentum Staatsreligion. Die Versuche, die antike Kultur zu retten, scheiterten. Kultur, Philosophie und die weit fortgeschrittene Wissenschaft der Antike verschwanden im Dunkel von Klosterarchiven und wurden von über tausend Jahren Obskurantismus, Aberglauben, religiösem Fanatismus und Wissenschaftsfeindlichkeit abgelöst. Der letzte Spruch der Pythia markiert nichts weniger als den Endpunkt der antiken Kultur.

Das Stück ist weit mehr als der Kommentar zur Pandemie, als der es in den griechischen Medien gelesen wurde. Laut Terzopoulos geht es um die drei großen Krisen, die Griechenland in ihrem Würgegriff halten: Die Wirtschaftskrise – die für die griechische Bevölkerung keineswegs vorbei ist, wie in Deutschland und Brüssel gerne suggeriert wird –, die Pandemie und die Klimakrise, deren Auswirkungen– wie die verheerenden Waldbrände dieses Sommers – in Griechenland mit besonderer Vehemenz zu spüren sind.

»Exodos« ist ein düsterer Kommentar auf den Zustand unserer Kultur, im Freilichttheater von Carnuntum war das deutlich zu spüren. Die leise vor sich hinsurrenden Windräder, die die archäologische Stätte überragen, vor allem aber die Flugzeuge, die in der beginnenden Nacht vom nahen Wiener Flughafen aus starteten und Symbol und Teil der gegenwärtigen Krise sind, machen unsere eigene Hybris nur allzu deutlich. Terzopoulos kommentiert das klugerweise nicht direkt, das Ende ist offen. Steht unsere Kultur schon so unrettbar am Ende wie die Antike im vierten Jahrhundert? Können wir die Katastrophe, die schon begonnen hat, noch hinter uns lassen?

Anfang Oktober zeigt Terzopoulos übrigens zwei von ihm inszenierte Stücke beim internationalen MITEM-Theaterfestival in Budapest, auf dem sich neben Griechenland und Ungarn auch Italien, Frankreich, Russland, Portugal, Rumänien, Spanien, Serbien, Slowenien und die Ukraine präsentieren.