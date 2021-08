Angst vor Spekulationswut

Leah Millis/REUTERS Der Stabilitätsgarant des Dollar ist überfordert: Die US-Notenbank ist nur noch ein Schatten vergangener Zeiten

Spekulanten drängeln schon: Wann werden sie wieder Zinsen für ihr Geld erhalten? Auf dem Treffen der Notenbanker am vergangenen Wochenende, das üblicherweise im US-amerikanischen Jackson Hole stattfindet, aber wegen der Pandemie nur online abgehalten wurde, stand die Frage eines Ausstiegs aus der expansiven Geldpolitik im Zentrum der Diskussion.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, stellte in seiner Rede eine Reduzierung der Anleihekäufe – das sogenannte Tapering oder Taper tantrum (abgeleitet aus dem englischen »temper tantrum« – Wutanfall) – noch in diesem Jahr in Aussicht. Der Arbeitsmarkt habe »deutliche Fortschritte« gemacht. Mit Blick auf das Inflationsziel sprach er von »substantiellen weiteren Fortschritten«. Die Fed kauft derzeit monatlich Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar. Andererseits habe sich in der Coronakrise die Delta-Variante des Virus ausgebreitet. Man werde die Entwicklung weiter beobachten. Ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramms sei aber kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung, so Powell.

Ein plötzlicher Kurswechsel der US-Notenbank würde drastische Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, warnte die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, am Sonntag. Die sogenannten Schwellenländer könnten sich eine Wiederholung des »Taper tantrum« von 2013 nicht »leisten«, sagte sie in einem Interview mit der Financial Times (FT). Damals hatte die US-Notenbank früher als erwartet den Rückzug aus dem Anleihenkaufprogramm signalisiert und dadurch einen Anstieg der weltweiten Kreditkosten ausgelöst. Der wirtschaftliche Druck auf ärmere Länder würde steigen. Dabei seien diese bereits überproportional von der Coronakrise getroffen worden. Man könne sich eine Situation einfach nicht leisten, in der die Zentralbanken die Schwellenländer einer Art Wutanfall der Finanzmärkte aussetzten, so Gopinath.

Der IWF geht in einer im Juli veröffentlichten Studie davon aus, dass bis 2025 das globale Bruttoinlandsprodukt um 4,5 Billionen US-Dollar abschmelzen könnte, wenn das Szenario eines »Doppelschlags« aus einer neuen Infektionswelle in den Schwellenländern und einer »Normalisierung« der Geldpolitik in den USA eintrete. »Wenn sie von einer abrupten Verschärfung der Dollar-Finanzierungsbedingungen und vielleicht einer Umkehr der Kapitalströme betroffen sind, könnte das inmitten einer anhaltenden Pandemie ziemlich verheerend sein«, warnte auch Gopinaths Amtsvorgänger Maurice Obstfeld gegenüber der FT. Angaben der globalen Bankervereinigung »Institute of International Finance« zufolge flossen in den vergangenen neun Monaten des Jahres 2020 mehr als 360 Milliarden US-Dollar in Aktien und Anleihen von Schwellenländern. Obwohl sich das Tempo der Zuflüsse verlangsamt habe, blieben viele Länder sehr anfällig für einen raschen Kurswechsel. Die Fed wird behutsam mit den Spekulanten umgehen müssen.