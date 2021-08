Kriegseinsatz offiziell beendet

Afghan Ministry of Defense Press Office via AP Nicht lange gehalten: Übergabezeremonie der US-Truppen an die afghanische Armee am 2. Mai im Camp Anthonic in der Provinz Helmand

Die Vereinigten Staaten haben in der Nacht zum Dienstag den Kriegseinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren offiziell beendet. Der letzte US-Militärflieger habe nach Angaben von General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, eine Minute vor Mitternacht Kabuler Zeit vom Flughafen abgehoben. Präsident Joseph Biden hatte den 31. August als Stichtag für den Abzug gesetzt. Zurückgelassen im Land wurden neben den nach offiziellen Angaben bis zu 200 ausreisewilligen US-Amerikanern auch zahlreiche Militärgüter: 27 Humvees, 70 gepanzerte Fahrzeuge und 73 Flugzeuge sowie das Raketenabwehrsystem am Flughafen seien »entmilitarisiert« worden und könnten »nie wieder von irgend jemandem benutzt werden«, so McKenzie.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, eine neue diplomatische Mission habe begonnen. Diese werde jetzt von der katarischen Hauptstadt Doha aus geführt. Eine zukünftige Regierung der islamistischen Taliban müsse sich internationale Legitimität und Unterstützung verdienen, so Blinken. Die neuen Machthaber begrüßten ihrerseits den Abzug. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid schrieb auf Twitter, das Land habe jetzt die völlige Unabhängigkeit erreicht. Bei einer Rede am Dienstag erklärte er auf dem Kabuler Flughafen: »Wir wollen gute Beziehungen zu den USA und der ganzen Welt haben.« Auch in der Stadt selbst kehrte nach dem Abzug eine gewisse »Normalität« ein. So seien Geschäfte und Schulen für Schülerinnen und Schüler bis zur sechsten Klasse wieder geöffnet gewesen, wie Einwohner der dpa sagten. Auch ein paar Banken eröffneten nach fast zwei Wochen wieder ihre großen Filialen – Hunderte Menschen standen demnach an, um Geld abzuheben.

Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz bereits am Donnerstag beendet, Frankreich, Spanien und Großbritannien waren am Freitag und Sonnabend gefolgt. Die Vereinten Nationen setzen ihren humanitären Einsatz in Afghanistan indes nach Angaben des UN-Nothilfebüros (OCHA) unvermindert fort. Am Dienstag reiste Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Pakistan und Katar, um über die Lage zu beraten. Sein pakistanischer Amtskollege Shah Mehmood Kureschi empfahl dem Westen nach seinem Treffen mit Maas, den Taliban einen Vertrauensvorschuss zu geben und nicht »die Fehler der Vergangenheit« zu wiederholen. (dpa/AFP/jW)