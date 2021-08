Tokio. Sprinter Felix Streng hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Der 26jährige siegte am Montag über 100 Meter in 10,76 Sekunden zwei Hundertstel vor dem Costaricaner Sherman Isidro Guity Guity und feierte in der Startklasse T 64 den größten Erfolg seiner Karriere. Weltrekordler Johannes Floors holte sich in 10,79 Sekunden zeitgleich mit dem Briten Jannie Peacock Bronze. (sid/jW)