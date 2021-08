Freuden des Nepotismus

Camille Blake Wiederholung der Wiederholung: Alexander Scheer las im Kesselhaus aus Büchern, die David Bowie einst gelesen hatte

Was war das Wichtigste am diesjährigen Pop-Kultur-Festival vom 25. bis 28.8. in der Kulturbrauerei in Berlin? Dass es stattfand. Und zwar »barrierefrei und pandemiegerecht«. So soll es sein. Auch wenn die Pandemiegerechtwerdungsmaßnahmen unter anderem die Schuld daran trugen, dass wir an dem Panel »Diversity at the Workplace«, den wir liebend gern besucht hätten, dann doch nicht teilnehmen konnten. Die Besucherzahl war auf 25 beschränkt. Das Panel dürfte eine adäquate Zusammenfassung dessen sein, was so eine »Pop-Kultur« mittlerweile darstellt: Arbeitsplatz, Diversität und Beschränkung.

In einem der wichtigsten Bücher, die die Popkultur einer elaborierten soziologischen Analyse unterzogen – »Sound Effects. Youth, Leisure and the Politics of Rock ’n’ Roll« (1981) von Simon Frith – heißt es in der Einleitung: »The record business is ruled by the logic of mass production, and a large market is its overriding aim« (Das Plattengeschäft gehorcht der Logik der Massenproduktion, und ein großer Markt ist sein vorrangiges Ziel). Die Allgemeingültigkeit dieser einstmals so korrekten Feststellung dürfte inzwischen stark zu bezweifeln sein. Das Geschäft von Popkultur zielt auf einen parzellierten Markt mit einer quasi privaten und/oder subventionierten Produktionsweise. Diese private Produktion ist wiederum alles andere als frei von Automatisierung.

Wir nahmen kurz an einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel »AI – What’s up with That?« teil. Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion war hier wohl eher eine Chiffre für die Bereitstellung von Archivmaterial. Warum sich eine ohnehin serielle Songschreiberin dennoch unbedingt als autonome Künstlerin bzw. Kuratorin der eigenen Kreativität betrachten muss, bleibt so rätselhaft wie eine Werbeanzeige für eine leere Konservendose. Ein DJ-Programmier-Nerd aus Mexiko hatte zunächst Schwierigkeiten damit, das Videobeispiel für seine Arbeit (zugänglich auf Youtube) in den Raum zu projizieren. Schließlich gelang es ihm doch noch. Man hörte die von »AI« produzierte Synthese aus dem Archiv zahlloser DJ-Mixe: die Substanz seiner Arbeit. Sie klang wie ein jämmerlicher Furz. Der Moderator schien peinlich berührt. »Sehr beeindruckend«, warf er ein, um so effektiv zu verhindern, dass womöglich noch weitere endlose Minuten des »AI«-Furzes» (er hätte eine Gesamtdauer von immerhin 60 Minuten gehabt) abgespielt würden. Vielleicht hätte auch die obligatorisch anwesende Ethikkommissionsgewissenstante etwas dagegen einzuwenden gehabt. ­Fazit: Der Überbau liegt hier mindestens 200 Jahre hinter der Basis zurück.

Andernorts, genauer im SO 36 zu Kreuzberg, fand am Freitag um 21 Uhr eine »Diversity«-Gegenveranstaltung für zahlende Gäste statt. Der ostdeutsche Muskelmann Rummelsnuff sang schwule Proletarierchansons mit Industrialbegleitung für alle »Mädel und Buben«, für jung und alt. »Berlinverbot« für die Heuschrecken fordert der Käptn auf seinem neusten Album, raus mit den »Schwätzern, Blendern, Investoren« aus der Hauptstadt. Oben im Prenzlauer Berg räkelt sich der geistige Mittelstand geschlossen zu Afrobeats aus der Schweiz und Diskurspoprock aus Schwaben, wie jedes Jahr. Auf dem Gentrifizierungsfest der Wohlstandsmusik ist alles sehr inklusiv, jeder staatstreue Nichtssager bekommt einen großen Schein. Ein Talk zur Coronakrise entlockt den Protagonisten ungeahnte Flatulenzen über Traurigkeit und Schicksal. Kann man nix tun, muss man halt zu Hause sitzen und mit Karte zahlen. »Communities« sind anscheinend wichtig, die neue Welt wirft sich bedürfnisgerecht die allgegenwärtige Beruhigungstablette gegenseitig zu. Irgendwann war Poetry Slam, eine Teilnehmerin rief ihre Mitstreiter zur »Self-Care« auf, die den Kampf für was auch immer erträglich machen sollte.

Stella Sommer, Sängerin von »Die Heiterkeit«, sorgte für einen seltenen Moment der Musikalität jenseits von Loopstation und Mitteilungsbedürfnis. Ihr Soloprojekt fuhr denselben Nashville-Sound wie anno 2019, diesmal mit fünfköpfiger Band, den Geist von Christa Päffgen alias Nico scheint sie endgültig gechannelt zu haben. Alexander Scheer durfte dem zwangssitzenden Publikum im Kesselhaus David Bowie vorlesen und auch vorsingen.

Eingestampft hat man 2021 die Nachwuchsbühne – seit Bestehen des Pop-Kultur-Festivals die einzig vernünftige Antwort auf die Frage nach dem »Warum?« Gute Staatskohle abzugreifen gewährt der innere Zirkel des Nepotismus, zu deutsch das Music­board Berlin, zu deutsch die Senatsverwaltung, nur Freunden und Helfern der barrierefreien Sozialdemokratie. Anderthalb Jahre lang hatten die Jugendzentren, Untergrundklubs und Bühnenbars geschlossen, in der Kulturbrauerei simuliert man zum Ausgleich ein Hilfsfestival für »alternative Kultur« und pfercht die Jugendlichen in Seminare zum Digitalmarketing und einen Slot im Offenen Kanal. Zehn Transen später, eine Gogo-Performance mehr und wieder nix gelernt, ist man den Tränen nahe im Angesicht von so viel Dreistigkeit gegenüber Künstlern und Kunst in dieser Stadt. Da hilft nur: Nicht verzagen, nicht hingehen, nicht ärgern. Oder, wie der Käptn zu sagen pflegt: »Halt durch!«