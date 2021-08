Messe gesungen

imago images/Thomas Vonier Proteste gegen das Event der Klimakiller sind auch dieses Jahr angekündigt (München, 5.6.2021)

Die Internationale Automobilausstellung IAA startet nächste Woche am neuen Standort München. Im Mittelpunkt sollen »Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität stehen«, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, am Montag. Verschiedene Gruppen von Umweltschützern sehen das als wenig glaubwürdig an und haben Proteste angemeldet.

Nach zwei Jahren Pandemie soll die Ausstellung die erste europäische Autoschau sein, die durchgeführt wird. Doch wie Spiegel Online jüngst berichtete, haben zahlreiche Aussteller abgesagt. Darunter sind Opel, Peugeot, Fiat, Toyota, Jaguar und Land Rover. Auch die Gästeliste soll in diesem Jahr wesentlich kleiner werden. Zuletzt wurde auch gemutmaßt, dass die Messe wegen der steigenden Inzidenz kurzfristig abgesagt werden könnte. Hildegard Müller gab sich am Montag deshalb demonstrativ optimistisch: Dass die IAA unter Coronaregeln stattfinde, sei »bereits ein großer Erfolg für die Veranstaltung«, sagte sie. Alle Besucher, Redner und Aussteller müssten geimpft, genesen oder getestet sein.

Umweltschützer hätten sicher nichts dagegen, wenn die Messe doch noch abgesagt werden müsste. Verschiedene Gruppen haben in den letzten Wochen zu Protesten gegen die IAA aufgerufen. Ob ihnen die Türen geöffnet werden, ist fraglich. Messechef Klaus Dittrich zeigte sich offen für eine kontroverse Debatte. Sie sei ein zentraler Baustein der IAA, sagte er. Bilder wie vor zwei Jahren, als Aktivisten auf Autos von BMW kletterten und Transparente entrollten, versuche man in diesem Jahr allerdings zu vermeiden.

Das »Ums Ganze!«-Bündnis hat vorsorglich zur Blockade der Veranstaltungen aufgerufen. »Wenn Regierungsmitglieder und Autokonzernchefs zusammen kommen, wird klar: Der Staat hält seine schützende Hand über den Sektor, der in den letzten Jahren kaum etwas zur Verringerung der CO2-Emissionen beigetragen hat«, heißt es in einem Aufruf des Bündnisses. Mit Aktionen des zivilen Ungehorsams wollen sie unterstreichen, dass eine »radikale Mobilitätswende« notwendig ist. Der Verkehr in Deutschland sei weder in der Stadt noch auf dem Land bedürfnisorientiert oder sozial gerecht, heißt es in dem Aufruf weiter. Auch der Umstieg auf Elektromobilität sei letztlich nicht die Lösung, denn dadurch würde »die Ausbeutung von Natur und Mensch lediglich in andere Weltregionen« verlagert.

Auch das Bündnis »Aussteigen. Mobilitätswende jetzt!« hat für den 11. September zu einer Großdemonstration aufgerufen. An dem Bündnis sind zahlreiche Umweltverbände beteiligt. Gregor Kessler von Greenpeace erklärte gegenüber jW, er rechne mit vielen tausend Teilnehmern, »denn immer mehr Menschen in Deutschland erwarten endlich Fortschritte auf dem Weg in eine klimaschonende Mobilität«. Man wolle sich nicht länger mit leeren Bekenntnissen der Autokonzerne zum Klima abspeisen lassen.

Zu den geplanten Aktionen des Bündnisses gehört auch eine Radsternfahrt, die auf wenigen Kilometern auf den Autobahnen 94 und 96 in München stattfinden soll. Doch die Sternfahrt wurde vom zuständigen Kreisverwaltungsreferat der Stadt untersagt. Gegen die Entscheidung hat das Bündnis Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Angesichts der knappen Zeit erwarte man eine schnelle Entscheidung, sagte Kessler.

Während der Protest auf der Autobahn untersagt wurde, wird den Gästen der IAA eine Spur auf der A 94 reserviert. »Die IAA-Demo richtet sich sehr bewusst auch gegen den weiteren Ausbau des Autobahnnetzes und eine damit verknüpfte klimaschädliche Verkehrspolitik«, betonte Andreas Schön vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). »Einen zeitlich begrenzten Protest auf zwei Autobahnabschnitten halten wir deshalb für legitim und auch notwendig.«

Am vergangenen Sonnabend hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Bild vor gewalttätigen Protesten gegen die IAA gewarnt. Es gebe militante Autogegner, und um Randale zu verhindern, habe man mehrere tausend Polizisten aus dem ganzen Bundesgebiet angefordert. Gregor Kessler sieht in diesen Äußerungen den Versuch, legitimen Protest zu diskreditieren. »Das Demo-Bündnis ›Aussteigen‹ steht unmissverständlich für gewaltfreien und friedlichen Protest, an dem sich jede Familie gefahrlos beteiligen kann«, sagte der Greenpeace-Vertreter gegenüber jW.

Die Verkehrspolitik der Bundesregierung hatte in den letzten Jahren eindeutig Schlagseite: Sie förderte vor allem den Straßenverkehr. Nirgendwo wird das deutlicher als beim Warentransport, wie aus einem Bericht des Handelsblatts (Montagsausgabe) hervorgeht. In den letzten acht Jahren habe die Bundesregierung den Weg freigemacht »für einen ungebremsten Anstieg der Lkw-Transporte« und habe damit für Dauerstau auf Deutschlands Straßen gesorgt. Allein in Nordrhein-Westfalen habe es in den Sommerferien 30.357 Stillstände auf Autobahnen gegeben – 55 Prozent mehr als noch 2019.

Diese Entwicklung verwundert nicht. Der Lkw-Verkehr wird dem Bericht zufolge mit Milliardensummen aus dem Verkehrsministerium unter Leitung von Andreas Scheuer (CSU) subventioniert. Das Geld für Schienenverkehr und Binnenschifffahrt macht dagegen nur einen Bruchteil aus. So konnte in den Jahren 2010 bis 2020 das Transportvolumen, das per Lkw bewegt wird, um 34,5 Prozent anwachsen. Gleichzeitig sank der Anteil von Schiff und Schiene.