Bennett zufrieden

Evan Vucci/AP PHOTO via dpa »Alle Ziele erreicht und übertroffen«: Israels Premier Bennett (l.) mit US-Präsident Biden im Weißen Haus (27.8.2021)

Wenigstens einer ist nach dem Treffen zwischen Naftali Bennett und Joseph Biden am Freitag hochzufrieden. Er habe »alle Ziele erreicht und übertroffen, die wir uns gesetzt hatten«, erklärte der seit dem 13. Juni amtierende israelische Premierminister den Journalisten, bevor er am Sonntag zum Heimflug startete. Er nannte auch den aus seiner Sicht wichtigsten Erfolg: »Wir haben eine strategische Kooperation vereinbart, um Irans atomares Streben aufzuhalten.« Er gebrauchte dabei das Wort »race«, das auch Wettlauf bedeuten kann.

Es war die erste Begegnung zwischen Bennett und dem Präsidenten der USA. Der Premier war bereits am Mittwoch in Washington eingetroffen und hatte zunächst Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und den Nationalen Sicherheitsberater Jacob Sullivan getroffen. Am Donnerstag hätte das Gespräch mit Biden stattfinden sollen. Aufgrund des Anschlags am Flughafen von Kabul wurde es auf Freitag verschoben.

Die offiziellen Ergebnisse sind, wie meist bei solch stark beachteten Staatsbesuchen, bescheiden. Sie widerspiegeln sich in einer Presseerklärung des Weißen Hauses und in den »Bemerkungen« der beiden Politiker gegenüber der Presse, bevor sie sich zum Gespräch zurückzogen, das teilweise offenbar unter vier Augen stattfand. Die Presseerklärung enthält zunächst die üblichen Beteuerungen, insbesondere die »unerschütterliche« Unterstützung der USA »für Israels Sicherheit und sein Recht auf Selbstverteidigung«, das keineswegs voraussetzt, dass ein Angriff auf den Staat stattgefunden hat. Praktisch interessant, aber nicht konkretisiert wird eine Zusage der US-Regierung erwähnt, Israel »vollständig« bei der »Wiederauffüllung« seines Raketenabwehrsystems »Iron Dome« behilflich zu sein.

Zum wichtigsten Punkt der Tagesordnung – Iran – heißt es in der Presseerklärung: »Der Präsident betonte seine Entschlossenheit zu gewährleisten, dass Iran niemals eine Atomwaffe entwickeln wird. Die Politiker sprachen über Schritte, um Iran von seinem gefährlichen Verhalten in der Region abzuschrecken und abzuhalten. Sie bekräftigten ihre Entschlossenheit, konstruktiv zu arbeiten und ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, um alle Aspekte von Israels Sicherheit gegenüber dem Iran und anderen Bedrohungen anzugehen.«

Schon vor Beginn des Gesprächs hatte Biden erklärt, dass die USA niemals die Entwicklung einer iranischen Atomwaffe zulassen würden. Zur Erreichung dieses Ziels setze man vorrangig auf Diplomatie und werde sehen, wie weit man damit komme. »Aber wenn die Diplomatie scheitert, sind wir bereit, uns anderen Optionen zuzuwenden.«

Diese kurze, nicht weiter ausgeführte Aussage fand in den Medien starke Beachtung. Sie enthält aber nichts weiter als das Standardbekenntnis aller Präsidenten der USA seit Beginn des Streits um das iranische Atomprogramm vor fast 20 Jahren. Auffällig ist, dass das Thema von Biden in äußerster Kürze angesprochen wurde, während es ein Drittel von Bennetts »Bemerkungen« an die Presse ausmachte. In diesem Zusammenhang sagte der US-Präsident, die israelische Regierung habe »eine umfassende Strategie entwickelt«, über die er mit Bennett sprechen wolle.

Es gehe dabei um zwei Ziele. Erstens müsse Irans »regionale Aggression« gestoppt und zurückgedrängt werden. Zweitens gehe es darum, Iran »permanent« davon fernzuhalten, jemals fähig zu werden, den sogenannten Breakout zur Entwicklung von Nuklearwaffen zu erreichen. Gemeint ist die Zeit, die Teheran rein theoretisch benötigen würde, um ausreichend Uran-235 zur Herstellung einer Atombombe anzureichern. Israelischen Medien zufolge sieht Bennett die »rote Linie« bei einem Jahr. Allerdings behauptet Israels Verteidigungsminister Benjamin Gantz, dass Iran derzeit nur zwei Monate von diesem theoretischen Punkt entfernt sei. Er forderte deshalb, dass »die internationale Gemeinschaft« einen »praktikablen Plan B« entwickeln müsse, um Teheran zu stoppen. Genaueres sagte er dazu nicht.