Schwere Schäden in Louisiana

Gerald Herbert/AP Photo via dpa Hohe Wellen bereits vor Eintreffen von Hurrikan »Ida« am Sonntag in New Orleans

Überflutete Straßen, abgedeckte Dächer, Hunderttausende Menschen ohne Strom: Hurrikan »Ida« hat im südlichen US-Bundesstaat Louisiana schwere Schäden verursacht und mindestens ein Menschenleben gefordert. Stundenlang wütete er mit Windgeschwindigkeiten um die 200 Kilometer pro Stunde, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

»Ida« traf als »extrem gefährlicher Hurrikan« der Stufe vier am Mittag auf die Küste. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami (NHC) warnte vor heftigem Regen, einer »lebensgefährlichen Sturmflut« und katastrophalen Windböen. Im Laufe der Nacht schwächte sich der Hurrikan ab, das NHC stufte ihn schließlich zu einem Tropensturm herab.

Fotos und Videos in örtlichen Medien zeigten in den küstennahen Gebieten Häuser, die unter Wasser standen, Straßen, die zu Flüssen wurden, abgedeckte Häuser und zahlreiche entwurzelte Bäume und umgeknickte Strommasten. Aus Sicherheitsgründen sei zudem die wichtige Erdölproduktion in der Region teilweise stillgelegt worden. Im Ort Galliano habe der Sturm Teile des Daches eines Krankenhauses weggerissen. Es sei aber niemand verletzt worden. Die Kliniken in der Region seien angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante derzeit mit Coronapatienten stark ausgelastet, hieß es.

Besonders betroffen waren niedrig liegende Gebiete südwestlich der Stadt New Orleans, für die es zuvor zumeist Evakuierungsanordnungen gegeben hatte. In der Gemeinde Prairieville wurde eine Person von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt, wie das örtliche Sheriff-Büro am Sonntag abend auf Facebook mitteilte. Zudem waren in dem Bundesstaat und im benachbarten Mississippi mehr als eine Million Menschen ohne Strom, wie aus Daten der Webseite poweroutage. us hervorging. Der Strom fiel auch im gesamten Stadtgebiet von New Orleans aus, wie die Einsatzzentrale mitteilte.

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards erklärte wegen des Hurrikans den Notstand, aktivierte die Nationalgarde mit rund 5.000 Soldaten und mobilisierte Hunderte Bergungsexperten. Präsident Joseph Biden erklärte für Louisiana den Katastrophenfall. Somit können Bundesmittel für den Wiederaufbau und zur Unterstützung betroffener Bürger und Unternehmen freigegeben werden, wie das Weiße Haus mitteilte. Dutzende Krankenwagen und mehrere Sanitätsflugzeuge wurden bereitgestellt. Die Küstenwache stationierte zahlreiche Hubschrauber und Boote für den bevorstehenden Rettungseinsatz. Auch das US-Militär bereitete sich auf einen Hilfseinsatz vor.

Auch nach seiner Herabstufung vom Hurrikan zum Tropensturm ist »Ida« weiter eine große Bedrohung für Teile der USA. »Die Gefahr ist noch nicht vorbei«, sagte Deanne Criswell von der Katastrophenschutzbehörde FEMA am Montag morgen dem Sender CNN. Der Sturm werde auf dem Weg in die US-Bundesstaaten Mississippi oder sogar Tennessee und West Virginia weiter viel Regen mit sich bringen. (dpa/jW)