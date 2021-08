WHO besorgt über Coronalage in Europa

John Macdougall / Pool via REUTERS Anstehen für die Injektion: Menschen warten vor einem Impfzentrum in Berlin-Treptow (9.8.2021)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen rechnet bis zum 1. Dezember mit 236.000 neuen Coronatodesfällen in Europa. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Covid-19-Toten in der Region um elf Prozent gestiegen, berichtete am Montag WHO-Europadirektor Hans Kluge. Bisher seien in Europa 1,3 Millionen Menschen an den Folgen einer Coronaerkrankung verstorben. Kluge bezeichnete den Anstieg der 14-Tage-Inzidenz in einigen Ländern um mehr als zehn Prozent als »zutiefst besorgniserregend«. Das Europabüro der WHO ist für 53 Länder und Regionen zuständig, darunter auch einige Staaten in Zentralasien.

Kluge nannte drei Faktoren: Verantwortlich seien die infektiösere Delta-Variante des Virus, die Lockerung öffentlicher Hygienemaßnahmen und auch der saisonale Anstieg des Reiseaufkommens. »Wir müssen unbeirrt an mehreren Schutzmaßnahmen festhalten, einschließlich Impfungen und Masken«, forderte der WHO-Europadirektor. Mit Blick auf die Impfstoffversorgung »stehen wir weiterhin vor der Herausforderung einer unzureichenden Produktion, eines unzureichenden Zugangs und einer unzureichenden Akzeptanz«, so Kluge. Zwar sei die Hälfte der Menschen in der Region nun vollständig geimpft. Die Stagnation bei den Impfzahlen bereite jedoch »ernsthafte Sorge«. Impfskepsis und Wissenschaftsleugnung stünden einer Stabilisierung der Lage im Weg, warnte Kluge.

UNICEF und die WHO sprachen sich am Montag zudem dafür aus, die Schulen in Europa möglichst offen und Unterricht stattfinden zu lassen – unter der Voraussetzung, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehörten die Umsetzung einer Impfstrategie für das Schulpersonal sowie für Kinder über zwölf Jahren, saubere Sanitäranlagen und Hand­hygiene, Belüftung, kleinere Klassen, wenn möglich räumliche Trennung und Maskenpflicht je nach lokaler Risikobewertung und regelmäßige Tests. Vor allem sei der Schutz des psychischen und sozialen Wohlbefindens der Kinder zu gewährleisten. (dpa/jW)