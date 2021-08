Alles noch mal gutgegangen

imago/UIG Was ist der Sozialismus gegen 200 Jahre Staatsrecht? Hans Maier blickt gern rückwärts (»Das Heilige Römische Reich und seine Glieder«, Gravur von 1510)

Wichtiger als der Untergang der DDR und ihre feindliche Übernahme, also die »Wiedervereinigung« ist die Säkularisation der Kirchengüter durch das Heilige Römische Reich deutscher Nation im Jahr 1803. Bedeutsamer als die Industrialisierung, der Aufschwung von Wissenschaft und Technik, die Ausformung der bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassengegensätzen und politischen Kämpfen ist für die deutsche Geschichte der letzten 200 Jahre die Entwicklung des Staatsrechts; die Revolution von 1918, die 1.000 Jahre Monarchie hinwegfegte, ist aber kein Wort wert. Auch der Militarismus des 1871 schon einmal vereinten Deutschlands und die zwei Weltkriege sind nahezu belanglos, im Unterschied zur politischen Rolle des Christentums, der Kirche; das Judentum kommt nur en passant vor. Das gilt ähnlich auch für die Literaturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; anders als berühmte jüdische sind es katholische Schriftsteller, die Aufmerksamkeit verdienen.

In der Realität mag also vieles anders aussehen als in der Wahrnehmung des bald 90jährigen christlichen Konservativen Hans Maier, der Professor für Politische Wissenschaft und bayerischer Kultusminister (1970–1986) war und nun das Buch »Deutschland. Wegmarken seiner Geschichte« vorgelegt hat. Dass für Deutschland die Jahre 1945/49 solche entscheidende »Wegmarken« darstellten, wird niemand bezweifeln, und es stimmt, dass die Wendung zum Westen die Nachkriegsgeschichte bis heute prägt. Dass Maier aber den östlichen Nachbarn keinerlei Aufmerksamkeit schenkt – nur »die Russen« kommen gelegentlich vor –, befremdet wieder, steht hinter dieser Ignoranz doch womöglich, ohne sich sprachlich zu verraten, der alte Hochmut gegen die slawischen Völker.

Nebulös beschwört Maier »die Geister des Hasses«, statt den wieder aufflammenden Antisemitismus und Neonazismus klar zu benennen, und geht es um die Opposition gegen Hitler, würdigt er breit den christlichen Widerstand, ignoriert aber vollständig den der Sozialdemokraten und Kommunisten: Es ist, als wäre Hans Maier ein Einäugiger, der je nachdem scharf oder verschwommen wahrnimmt, was rechts an Gutem oder Bösem geschieht, was aber links ist, einfach ausblendet.

Hans Maiers Blickwinkel ist eingeschränkt, weil er ein Konservativer ist. Aber weil er ein kluger Konservativer ist, sind es nicht unbedingt die Themen – so sehr man sich über die Auswahl wundert –, sondern ihre Bewertung, die zum Einspruch reizt. So hat er recht, wenn er die Säkularisierung als großen Schritt in der Modernisierung Deutschlands würdigt –, aber anders als er kann man bedauern, dass sie unvollkommen durchgeführt wurde. Die unzureichende Trennung von Kirche und Staat hat zur Folge, dass kirchliche Einrichtungen wie Kindergärten, Krankenhäuser und Sozialdienste nicht der Tarifbindung unterliegen; zu schweigen vom Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder davon, dass groteskerweise der Staat die Kirchensteuer einzieht statt der eingetragene religiöse Verein.

Auch für Maiers Feststellung, dass sich nach Jahrzehnten schwindenden Einflusses eine »Renaissance der Religion« vorbereitet, und zwar eher außerhalb der beiden hierzulande vorherrschenden christlichen Konfessionen, gibt es Gründe, die er gute nennen würde. Aber eine Hoffnung damit zu verbinden, dass Religion nicht mehr bloß Privatsache wäre, dazu muss man nicht nur das Irrationale jeder Religion ignorieren, sondern auch den Fanatismus christlicher und islamischer Fundamentalisten. Was Maier als »Rückkehr der Religionen« und »Wiederkehr des Heiligen« preist, kann ebenso schlecht nach gehöriger Inkubationszeit die Rückkehr ins Mittelalter sein.

Maier aber ist rundum zufrieden. Mit ihm kommt der saturierte, einverstandene Bürger zu Wort, dem es an nichts fehlt und dem die Armen und Ausgebeuteten nur in den Blick geraten, um Bismarcks Sozialgesetzgebung zu loben, womit die Sache erledigt ist. Wichtiger ist Maier Goethes »Faust«, Sinnbild und konservativ verstandener Inbegriff des Deutschen, des glücklich davongekommenen Deutschen: Faust wird trotz seiner Verbrechen am Ende nicht gerichtet, sondern gerettet. Es hat sich gelohnt.