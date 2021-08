US-Präsident Biden sichert Israel Unterstützung zu

Evan Vucci/AP/dpa Bennett (l.) und Biden (r.) am Freitag in Washington

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. »Die USA werden immer für Israel da sein«, sagte Biden am Freitag beim Antrittsbesuch Bennetts im Weißen Haus. »Es ist eine unerschütterliche Partnerschaft zwischen unseren beiden Nationen.« Bennett sagte: »Israel weiß, dass wir keine besseren und verlässlicheren Verbündeten in der Welt haben als die Vereinigten Staaten von Amerika.« Sein Land werde immer an der Seite der USA stehen. Der israelische Regierungschef sagte, bei seinen Gesprächen mit Biden werde es unter anderem um den Iran gehen. Er sei dankbar, dass Biden zugesichert habe, dass der Iran niemals Zugriff auf Atomwaffen haben dürfe. Mitte Juni war in Israel eine neue Regierung vereidigt worden. (dpa/jW)