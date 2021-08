China will 55 Millionen neue Jobs bis 2025 schaffen

Andy Wong/AP/dpa

Beijing. Die chinesische Regierung hat sich Millionen neuer Jobs in den Großstädten zum Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2025 sollen mehr als 55 Millionen hinzukommen, wie ein am Freitag veröffentlichter Plan vorsieht. Zugleich solle die Erwerbslosenquote in den Städten unter der Marke von 5,5 Prozent gehalten werden. Auch solle die Beschäftigung von Schlüsselgruppen wie Hochschulabsolventen stabil gehalten werden. Neue Stellen sollen etwa durch die Förderung von Unternehmensgründungen geschaffen werden.

Die Regierung will die Haushalts- und Geldpolitik stärker auf die Beschäftigung im Land ausrichten, wie sie zuvor bereits mitteilte. So sollen die Provinzen mehr investieren. Freigewordene Finanzmittel aus der Senkung der Mindestreserveanforderung für Banken sollen dafür eingesetzt werden, kleineren Firmen unter die Arme zu greifen. (Reuters/jW)