Kommunistin wird nicht in Türkei ausgeliefert

Matthias Balk/dpa

München. Eine wegen Mitgliedschaft in einer »Terrorgruppe« verurteilte türkische Kommunistin darf vorerst in Deutschland bleiben – und wird erstmal nicht abgeschoben. Das Ausweisungsverfahren gegen sie ruhe im Moment, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch mit. Das Oberlandesgericht München hatte die Ärztin im Juli vergangenen Jahres wegen ihrer Mitgliedschaft in der Türkischen Kommunistischen Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) als »Terrorunterstützerin« zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Richter kamen in dem Mammutprozess nach mehr als vier Jahren zu dem Schluss, dass die Ärztin und neun mit ihr angeklagte Männer türkischer sowie kurdischer Abstammung für TKP/ML Geld beschafft, Veranstaltungen organisiert und Mitglieder geworben hatten. Der erklärten Gegnerin des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan drohte damit die Abschiebung in die Türkei.

Die Frau habe nun schriftlich erklärt, die Partei nicht mehr zu unterstützen, sagte Herrmann. Darum sei es möglich, die Ausweisung auszusetzen. »Nach unserer Verfolgung als Kommunisten in der Türkei hatte ich meine erste Heimat verloren. In Deutschland habe ich eine zweite Heimat und viele Freunde gefunden. Es wäre schrecklich gewesen, auch diese zu verlieren«, sagte die Ärztin, die als Psychiaterin am Klinikum Nürnberg arbeitet, laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi. (dpa/jW)