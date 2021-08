»Rolling Stones«-Schlagzeuger Charlie Watts gestorben

picture alliance / dpa Charlie Watts im Variete GOP mit der Band »ABC & D of Boogie Woogie« (München, 12.1.2010)

London. Der Schlagzeuger der britischen Rockband »Rolling Stones«, Charlie Watts, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte sein Pressesprecher am Dienstag mit. »Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt«, heißt es in einer Erklärung, aus der die BBC zitierte. »Er ist heute Morgen in einem Londoner Krankenhaus im Kreise seiner Familie friedlich verstorben«. Er war »ein geschätzter Ehemann, Vater und Großvater« und »einer der größten Schlagzeuger seiner Generation«.

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Watts die US-Tournee der Band verpassen würde, um sich von einem laut BBC »nicht näher bezeichneten medizinischen Eingriff zu erholen«. Watts war 2004 wegen Kehlkopfkrebs behandelt worden. Er war seit Januar 1963 Mitglied der Stones, als er sich Mick Jagger, Keith Richards und Brian Jones anschloss. (jW)