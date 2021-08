Scholz: Esken und Walter-Borjans sollten SPD-Vorsitzende bleiben

Philipp von Ditfurth/dpa Olaf Scholz am Montag in Karlsruhe

Heilbronn. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, dass seine früheren Rivalen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nach der Bundestagswahl Parteivorsitzende bleiben. »Ja, das fände ich sehr gut«, sagte Scholz am Montag der Heilbronner Stimme. Er sei sich sicher, dass dies auch viele andere so sehen würden, wenn die SPD bei der Wahl gut abschneide. Die Zusammenarbeit sei »harmonisch«, beteuerte der Finanzminister. Scholz hatte am Wochenende angekündigt, dass er im Fall eines Wahlsiegs nicht den Parteivorsitz anstrebe. Die Neuwahl der SPD-Spitze steht auf dem Parteitag im Dezember an. Die Bundestagsabgeordnete Esken und der frühere NRW-Finanzminister Walter-Borjans hatten sich 2019 in einem Mitgliederentscheid als Kritiker der Koalition mit CDU und CSU gegen Scholz und Klara Geywitz durchgesetzt. (dpa/jW)