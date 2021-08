Schottland: Nationalpartei und Grüne gemeinsam in Regierung

Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa Zukünftig dauerhaft zusammen: Nicola Sturgeon (SNP, M.) mit den Kovorsitzenden der Grünen Patrick Harvie (l.) und Lorna Slater (r.) am Freitag in Edinburgh

Edinburgh. In Schottland haben sich die Schottische Nationalpartei SNP und die Grüne Partei auf eine Zusammenarbeit bei der Regierung des britischen Landesteils geeinigt. Das teilten beide Seiten am Freitag mit. Es handelt sich zwar nicht um eine förmliche Koalition, aber trotzdem sollen zwei Grünen-Politiker Ministerposten im Kabinett von First Ministerin Nicola Sturgeon einnehmen. Deren SNP hatte die absolute Mehrheit bei der Wahl zum Regionalparlament im Mai knapp verpasst und ist daher auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.

Die Grünen in Schottland setzen sich wie die SNP für die Unabhängigkeit des Landesteils vom Vereinigten Königreich ein. Weniger einig sind sich die beiden Parteien hingegen, was die Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee angeht. Die beiden Parteien vereinbarten nun einen sorgsam formulierten Kompromiss im gemeinsamen Regierungsprogramm, bei dem sowohl das Erreichen der Klimaziele, als auch die wirtschaftliche Bedeutung der Öl- und Gas-Industrie hervorgehoben wurde.

Sturgeon bezeichnete das Kooperationsabkommen als »historisch« und »bahnbrechend«. Mit der Vereinbarung sei es »unmöglich« geworden für die Regierung in London, ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum in Schottland abzulehnen. Die First Ministerin regiert schon seit 2016 in einer Minderheitsregierung, bislang basierte die Zusammenarbeit mit den Grünen jedoch auf Ad-hoc-Basis. (dpa/jW)