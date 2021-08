Staatspreis (I)

In Weimar sind am Sonnabend die Goethe-Medaillen vergeben worden. Wegen der Coronapandemie konnte lediglich die Tänzerin und Choreografin Wen Hui aus China ihre Medaille persönlich entgegennehmen, wie eine Sprecherin des Goethe-Instituts sagte. Die Sozialökonomin Princess Marilyn Douala Manga Bell aus Kamerun und der japanische Komponist Toshio Hosokawa wurden mit einem digitalen Festakt geehrt. Die Goethe-Medaille ist das offizielle Ehrenzeichen der BRD für Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. (dpa/jW)