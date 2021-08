»Ich begann zu verwesen«

imago/United Archives International/Photo12/Montage jW Der Körper im Stadium der Zersetzung (Illustration zu »De Humani Corporis Fabrica« von Andreas Vesalius, 1543)

Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch und allein. (…) Natürlich habe ich auch Krebs (…).« Wer erinnert sich noch an diesen Romanauftakt? Das ist der Sound der 70er Jahre, der Neuen Subjektivität oder Innerlichkeit. Einer der wichtigsten Vertreter dieser literarischen Strömung ist der Schweizer Junglehrer und angehende Schriftsteller Fritz Zorn (Pseudonym für Angst), der die Veröffentlichung seines Romans »Mars« (1977), worin der tödliche Verlauf einer Krebserkrankung geschildert wird, nicht mehr erlebt hatte. Zwei Jahre später legt ein anderer, längst arrivierter Schweizer Autor, Walter Matthias Diggelmann, unter dem Titel »Schatten« (1979) das »Tagebuch einer Krankheit« vor, das sich mit der eigenen Krebserkrankung auseinandersetzt. Diggelmann stirbt schon wenige Monate später. Doch sein schmales Büchlein endet durchaus hoffnungsvoll, nachdem der Autor nach knapp siebenwöchigem Krankenhausaufenthalt in die Wohnung zurückkehrt: »Ich bin zurückgekehrt, woher ich gekommen bin, und es trifft nicht zu, dass mir alles fremd geworden ist. Ich bin aus der Ferne gekommen und zu mir selber zurückgekehrt. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Sie dauerte, zeitlich gemessen, knapp sieben Wochen; aber diese sieben Wochen waren ein ganzes Leben.«

Mehr als 40 Jahre danach schreibt der junge, bereits mehrfach ausgezeichnete Dramatiker Stefan Hornbach sein Romandebüt. Und auch bei ihm fällt auf, dass sich in der Auseinandersetzung seines Protagonisten und Erzählers Sebastian, der gerade einmal 24 Jahre alt ist und mehr oder minder unambitioniert in Gießen studiert, mit seiner Krebserkrankung – so existentiell dies auch ist – Lakonie und Nüchternheit mit durchaus humorvollen Passagen abwechseln. Ein Wechsel der Töne, der dem permanenten Auf und Ab des körperlich-physischen ebenso wie psychischen Befindens korrespondieren mag.

Zurückgekehrt von einem Kurztrip zu einer befreundeten Kommilitonin nach Paris, wo Sebastian beglückende sexuelle Erlebnisse mit dem älteren Adrien gemacht hat, stellen die Ärzte bei Routineuntersuchungen drei Tumore fest. Am Ende steht die Diagnose: Non-Hodgkin-Lymphom. Sebastian ist niedergeschmettert. Auf Anraten einer behandelnden Ärztin begibt er sich, begleitet von seinen liebevollen Eltern, in die Heidelberger Uniklinik und lässt sich auf den Therapievorschlag ein, der für ihn eine mehrstufige Chemotherapie vorsieht. Zumeist klaglos akzeptiert er die Therapiezyklen, wobei Hornbach das Schwanken zwischen Bangen und Hoffen, Verzweiflung und Lebenswillen, Niedergeschlagenheit und Zweckoptimismus deutlich macht. Nachdem Sebastian den Beginn der Behandlung noch gut wegsteckt, folgen Antriebs- und Kraftlosigkeit, Brechattacken. Haare fallen aus, Nägel werden brüchig, Gewichts- und Geschmacksverlust, Ekel: »Ich begann zu verwesen. Meine Daumennägel waren kurz davor, aufzugeben. Abzublättern. Rauszurutschen. Krümelten. Das Nagelbett roch säuerlich. Von den Zehennägeln mal ganz abgesehen. Ich zerbröselte. Schuppte.«

Aber da ist ein stabiles Netzwerk aus Familie und Freunden, da sind die Jugendfreundin Jasna und die Kommilitonin Su, die sich wunderbar um den Kranken kümmern. Eine entscheidende Voraussetzung dafür, um sich nicht von den eigenen Ängsten unterkriegen zu lassen. Ja, den Hund seiner Eltern, der mutmaßlich am Krebs stirbt, hat der Protagonist dieses an- und aufrührenden Romans überlebt, doch bleibt das Ende offen und unbestimmt. Ausgelöscht und damit verschwunden ist der Krebs nicht – nie.