Subventionen für Klimakiller

imago images/fossiphoto Mit Wahnsinn gegen den Klimawandel: Die Regierung lässt Autos verschrotten, um noch mehr bauen zu können

Der Staat hat im Zuge der sogenannten Abwrackprämie für Lastwagen bislang rund 60 Millionen Euro ausgezahlt. Bis zum 1. Juli 2021 wurden 59,6 Millionen Euro für neue Diesel-Lkw und weitere 2,6 Millionen Euro für Lkw mit Gasantrieb abgerufen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonnabend) darüber berichtet. Keine Auszahlungen gab es demnach für Lkw mit Elektroantrieb oder mit Wasserstoff- beziehungsweise Brennstoffzellenantrieb.

Die Bundesregierung hatte im November 2020 bei einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsvertretern die Autoindustrie mit Milliarden beschenkt, um den Wandel zu klimaschonenderen Fahrzeugen zu beschleunigen. Dazu gehörte, dass eine neue Lkw-Abwrackprämie alte Nutzfahrzeuge von der Straße holen und den Verkauf neuerer Modelle ankurbeln soll. Die Pläne kamen bei Umweltschützern schlecht an, weil sie auch Diesel fördern. Auch das Umweltbundesamt hatte den Vorschlag kritisiert. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Förderung Anfang 2021 auf den Weg gebracht. »Das von Andreas Scheuer vollmundig angekündigte Flottenaustauschprogramm entpuppt sich in der Praxis endgültig als verkappte Branchenförderung für den Straßengüterverkehr«, kritisierte Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen-Bundestagfraktion, laut RND mit Blick auf die aktuellen Zahlen zur Förderung. Für den Klimaschutz sei es »praktisch unwirksam«, da mehr als 96 Prozent der geförderten Fahrzeuge herkömmliche Diesel-Lkw seien. »Statt in den Klimaschutz zu investieren, fließen die Steuermittel zu 100 Prozent in fossile Antriebstechnologien, die keine Zukunft haben«, sagte der Politiker.(dpa/jW)