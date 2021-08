Risse im Tarifgefüge

Daniel Bockwoldt/dpa Die Konzerne der Bauindustrie verdienen sich eine goldenen Nase. Den Beschäftigten bringt es nur wenig

Die Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe mussten erneut ausgesetzt werden. Während die Vertreter der Bauindustrie bei den Löhnen knausern, kann sich ihre Branche über prall gefüllte Auftragsbücher freuen.

Die Kapitalseite habe »eine große Chance vertan, wir hätten uns auf ein großes Zukunftspaket einigen können, das beiden Partnern nützt«, hatte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) am Donnerstag abend erklärt, nachdem die Tarifverhandlungen ausgesetzt werden mussten. Man habe über die Mindestlöhne in der Branche gesprochen, über Urlaubsvergütungen und Erschwerniszuschläge. Über neun Monate lang habe man an Kompromissvorschlägen bei diesen Themen gearbeitet; aber die Industrievertreter hätten weitere Kürzungen durchsetzen wollen.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) erklärte dagegen, beim Thema Wegegeld hätten sich »enorme Differenzen« gezeigt. Die Gewerkschaft habe »dazu Vorschläge vorgelegt, die widersprüchlich und in der betrieblichen Umsetzung bürokratisch wären, ohne auf Lösungsvorschläge der Arbeitgeber auch nur einzugehen«. Statt dessen habe sie ihre Forderungen sogar noch erhöht und damit konstruktive Verhandlungen verhindert, monierte ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz. Unterstützt wurde Nostitz von Jutta Beeke, der Vizepräsidentin des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie: »Wir haben große Sorge, dass die IG BAU den Bogen überspannt«. In der nächsten Verhandlungsrunde stehe man »vor einer ziemlichen Herausforderung«.

In den Verhandlungen geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 890.000 Beschäftigten. Ende September sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Neben dem Wegegeld fordert die IG BAU 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt für ein Jahr Laufzeit sowie eine Angleichung der Löhne in Ost und West. Ein besonderes Anliegen ist der Gewerkschaft das Wegegeld. Noch immer sei es so, dass die Beschäftigten für die oftmals langen Anfahrten zu den Baustellen nicht bezahlt werden, heißt es bei der IG BAU. Aber auf die Einsatzorte hätten sie keinen Einfluss.

Hatten sich die Gewerkschafter Ende Juli noch leicht optimistisch gezeigt, dass man über Verhandlungen zu einem guten Ergebnis kommen könne, so betonten sie nun ihre Kampfbereitschaft. »Jetzt müssen sich die Bauunternehmen bewegen, immer nur nein sagen ist keine Lösung«, erklärten Feiger und IG-BAU-Vorstand Carsten Burckhardt. Die Beschäftigten verlören langsam die Geduld mit den Unternehmen, und wenn alles nicht helfe, dann gehe es in die Schlichtung, und eventuell werde auch gestreikt.

Sollte es zum Arbeitskampf kommen, dann dürfte es dem Baugewerbe wehtun, denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt, wie der ZDB kürzlich mitteilte. Demnach sind im Wohnungsbau rund 15 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vorjahr, im Wirtschaftsbau waren es knapp acht Prozent. Lediglich die öffentlichen Investitionen seien um etwa fünf Prozent zurückgegangen. Insbesondere den Kommunen fehlen aufgrund der Coronapandemie die Mittel, um in die Infrastruktur zu investieren.

Bestätigt wurde die Entwicklung kürzlich auch vom Statistischen Bundesamt. Sehe man von Preiserhöhungen ab, so seien im ersten Halbjahr 0,8 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vorjahreszeitraum. Berücksichtige man dagegen die Preiserhöhungen, so sei ein Plus von nominal 4,8 Prozent verbucht worden.

Vor allem im Wohnungsbau dürfte die Branche auch in nächster Zeit noch wachsen. Von Januar bis Juni 2021 gab es 7,7 Prozent mehr Genehmigungen für den Um- und Neubau als im Jahr zuvor (siehe jW vom 17. August). Das entspricht 186.000 neuen Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen gilt als Indikator im Kampf gegen Wohnungsnot in vielen Städten. »Genehmigt« heißt allerdings nicht, dass auch tatsächlich gebaut wird. Viele Handwerker und Baufirmen hätten nicht genügend Personal, um die Aufträge auch zeitnah abzuarbeiten. »Wer den Wohnungsbau voranbringen will, braucht Fachkräfte«, hatte Feiger kürzlich erklärt. Und damit die Branche attraktiver werde, müssten die Löhne steigen; vor allem müssten die Firmen ihren Beschäftigten »endlich eine Entschädigung für die langen, meist unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen geben«. Damit die Branche Fachkräfte ausbilde, brauche sie aber auch Planungssicherheit, und die neue Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass diese über eine Wahlperiode hinausgehe. »Dazu gehören vor allem klare mittel- bis langfristige Zusagen für die Förderung des sozialen und bezahlbaren Wohnungsbaus.«