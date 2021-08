Luftbrücke gefordert

Axel Heimken/dpa Teilnehmer der Solidaritätsdemonstration im Hamburger Stadtteil St. Georg (28.8.2021)

In mehreren deutschen Städten haben hunderte Menschen am Wochenende für die Aufnahme von Afghanen in die BRD demonstriert. Unter anderem in Hamburg (Foto) und Leipzig forderten die Teilnehmer die sofortige Evakuierung von Menschen, die durch die Taliban bedroht sind. Zudem brauche es für die Schutzsuchenden eine gesicherte Bleibeperspektive sowie einen langfristigen Abschiebestopp nach Afghanistan, hieß es vielerorts.

Die Bundeswehr hatte ihren Evakuierungseinsatz am Donnerstag beendet. Wie am Sonntag bekannt wurde, wurden mit Unterstützung aus Deutschland nach dem Ende der Bundeswehr-Flüge mehr als 300 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Darunter waren nach Angaben aus der Bundesregierung in der Nacht zum Sonntag etwa 140 Deutsche sowie sogenannte Ortskräfte und Mitarbeiter eines Auftragsunternehmens des beendeten NATO-Kriegseinsatzes.

Zeit und Spiegel berichteten zudem, dass 189 Schutzbedürftige organisiert von der privaten Rettungsinitiative »Luftbrücke Kabul« zum Flughafen gebracht und ausgeflogen wurden, darunter auch Mitarbeiter deutscher Medien. Die Initiative warf der Bundesregierung fehlende Unterstützung und erhebliche Widerstände gegen eine vorbereitete Evakuierung vor. »Mit immensem Aufwand konnten wir 18 gefährdete Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit bringen. 18 Menschenleben, dabei hätten es Hunderte mehr sein können, wenn unsere Rettungsaktion nicht aktiv vom Auswärtigen Amt blockiert worden wäre«, hieß es in einer Erklärung, die am Sonntag auf der Internetseite der Initiative verbreitet wurde.

Die Rettungsmission hatte eine Chartermaschine nach Kabul geschickt, um Gefährdete auszufliegen. »Für Hunderte Menschen hatten wir eine sichere Unterkunft, haben sie offiziell auf Listen des Auswärtigen Amtes registrieren und absegnen lassen, organisierten einen Bustransport über die katarische Botschaft und hätten Menschen innerhalb weniger Stunden an den Flughafen und auf unser Flugzeug bringen können«, so die Initiative. Die Bundesregierung »weigerte sich, eine E-Mail zu schreiben, um den Transport freizugeben«, hieß es. Die Initiatoren erklären, das Erlebte mache sprachlos und wütend und zeige eine »bürokratische und politische Verhinderungstaktik«. Und: »Öffentlich wurde behauptet, dass das Flugzeug erwünscht sei, doch nach der Landung vor Ort war klar: Unser Flugzeug sollte keine Menschen evakuieren. Als Portugal unser Evakuierungsangebot für ihre afghanischen Ortskräfte dankend annahm, versuchten deutsche Diplomaten offenbar zu erzwingen, dass das Flugzeug niemanden evakuiert.«

Aus der Bundesregierung wurden die Vorwürfe als ungerechtfertigt zurückgewiesen und auf Chaos und Gefahren in Kabul sowie Blockaden an Kontrollstellen der Taliban verweisen, die in den vergangenen Tagen den Zugang zum Flughafen erschwert hätten. Mit Hinweis auf das Charterflugzeug wurde erklärt, dass freie Sitzplatzkapazitäten nie der Engpass der Evakuierung gewesen seien, wohl aber der sichere Transport von Schutzbedürftigen zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt. (dpa/jW)