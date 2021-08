Mit »Querdenkern« auf der Straße

Christophe Gateau/dp Kundgebung von »Die Basis« auf dem Leipziger Platz in Berlin (28.8.2021)

Am zurückliegenden Wochenende wurde in Berlin einmal mehr deutlich, dass die »Basisdemokratische Partei Deutschlands« allen Beteuerungen zum Trotz eine wichtige Rolle in der »Querdenker«-Bewegung spielt. Am Sonnabend widersetzten sich, wie schon am 1. August, Tausende Anhänger der Bewegung diversen Demonstrationsverboten, formierten sich zu illegalen Aufzügen und versuchten, ins Regierungsviertel zu gelangen. Eine der wenigen erlaubten Kundgebungen an diesem Tag konnte »Die Basis« auf dem Leipziger Platz abhalten. Diese sei als Wahlveranstaltung am 3. August angemeldet worden, aber von der Versammlungsbehörde am Donnerstag verboten worden, hieß es in einer Mitteilung auf der Website der Partei vom Freitag. Erst nach Intervention der »Basis«-Anwälte sei das Verbot aufgehoben worden.

Die Parteiführung hatte zuvor die Gelegenheit genutzt, sich als Vorkämpferin für Bürgerrechte zu präsentieren. Das Verbot der Versammlung wurde als »direkter Angriff« auf das Grundgesetz und das Parteiengesetz bezeichnet, gegen das man »mit allen Mitteln vorgehen« werde. Man werde »in Kontakt zur OECD treten, da wir eine Gefährdung der Bundestagswahl befürchten müssen«, erklärte der »Basis«-Kovorsitzende Andreas Baum. Gefahren gingen am Sonnabend allerdings eher von der Demonstration der »Basis« aus, an der laut Tagesspiegel mindestens 2.000 Personen teilnahmen. Die Durchsage der Polizei, Masken zu tragen, sei mit Gelächter quittiert und ignoriert worden, so das Blatt. Ein Redner habe erklärt, die Polizei habe kein Recht dazu, die Maskenpflicht durchzusetzen. Am Sonntag nachmittag war laut Medienberichten eine weitere Kundgebung der »Basis« in der Hauptstadt geplant.

Nach Angaben der Polizei, die am Sonnabend mit rund 2.000 Beamten im Einsatz war, kam es an diesem Tag zu einigen Angriffen von Coronaleugnern auf Beamte. Insgesamt habe es mehr als 100 Festnahmen und mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten sowie Strafanzeigen gegeben. Die Berliner Polizei bereitete sich laut Deutscher Presseagentur erneut auf einen Großeinsatz am Sonntag vor, weil auch für diesen Tag diverse Demonstrationen gegen die Coronapolitik angemeldet, aber verboten worden waren. »Ein Schwerpunkt ist das Regierungsviertel, das symbolträchtig in der Szene ist«, erklärte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Genau ein Jahr zuvor, am 29. August 2020, hatten rechte Demonstranten eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und kurzzeitig die Treppe vor einem Eingang besetzt. In der Hauptstadt sind am Sonntag rund 2.200 Polizeikräfte im Einsatz, sagte der Sprecher. Wie bereits am Sonnabend gebe es wieder Unterstützung von Beamten aus anderen Bundesländern wie beispielsweise Hamburg und Baden-Württemberg.