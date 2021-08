Laschet lahmlegen

Roberto Pfeil/dpa Breite Allianz gegen die CDU-geführte Landesregierung: Demonstranten zeigen Flagge gegen das NRW-Versammlungsgesetz (Düsseldorf, 28.8.2021)

Diesmal blieb es friedlich, trotz großen Polizeiaufgebots: Unbehelligt von »Ordnungskräften« haben am Sonnabend in Düsseldorf rund 5.000 Menschen gegen das von der CDU-FDP-Landesregierung unter Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet geplante neue Versammlungsgesetz protestiert. Unter Sprechchören wie »Armin Laschet, Kohleknecht, Finger weg vom Demorecht!« setzte sich der Zug von den Rheinwiesen aus in Bewegung. »Diesmal sind wir sogar an unserem Ziel vor dem Landtag angekommen«, spottete Lola Münch, Sprecherin des Bündnisses »Versammlungsgesetz NRW stoppen! – Grundrechte erhalten!« am Sonnabend im Anschluss an die Demonstration gegenüber junge Welt. Münch spielte damit auf einen brutalen Polizeieinsatz Ende Juni in der Landeshauptstadt gegen einen Protestzug des Bündnisses an. Damals hatte die Polizei rund 300 Demoteilnehmer stundenlang eingekesselt, über hundert wurden durch Schlagstöcke und Reizgas verletzt. Den Eingekesselten – darunter auch vielen Minderjährigen – wurde über Stunden der Gang zu Sanitäranlagen verweigert, eine Versorgung mit Trinkwasser erfolgte erst spät nach lautstarkem Protest.

Eine Folge der Polizeigewalt: Der Koalitionspartner FDP, der dem Entwurf im Kabinett noch zugestimmt hatte, rückte von dem Gesetzesvorhaben ab. Im Januar dieses Jahres hatte Innenminister Herbert Reul, der sich gerne als Hardliner gibt, das geplante Gesetz wie ein Lifestyleprodukt als modernes, »an der heutigen Zeit« orientiertes Versammlungsrecht angepriesen. Bis heute behauptet der CDU-Politiker, das Gesetz richte sich besonders gegen »rechtsextremistische Aufmärsche«.

Das Bündnis, das neben linken und antifaschistischen Gruppen auch von Gewerkschaften, Juristenvereinigungen, Umweltinitiativen sowie Fußballfans getragen wird, erkennt in dem Vorhaben einen klaren »Angriff auf die Versammlungsfreiheit«. Kritisiert wird unter anderem das »erweiterte Störungsverbot« antifaschistischer Proteste gegen Naziaufmärsche. Schon einfache Störungen wie Trillerpfeifen oder laute Musik wären untersagt. Selbst Pfarrer, die aus Protest gegen Faschisten die Glocken ihrer Kirche läuten ließen, stünden in Zukunft wohl mit einem Bein im Gefängnis. Auch die geplante Videoüberwachung von Demonstrationen und Kundgebungen per Drohne lehnt das Bündnis ab.

Ein weiterer Kritikpunkt: die Abschaffung des uneingeschränkten Zugangs zu Versammlungen durch anlasslose Personenkontrollen durch die Polizei. Gerade nach dem Auffliegen mehrerer rechter Chatgruppen von Polizisten in NRW befürchten vor allem Linke, dass ihre Personalien über die Beamten in die Hände faschistischer Gegner gelangen könnten. Auch die Kriminalisierung einheitlicher Kleidung als »einschüchternd« stößt nicht nur bei der Bewegung für einen gerechten Umgang mit den Folgen der Klimakrise, »Ende Gelände«, mit ihren weißen Maleranzügen auf Widerstand. »Das geplante Versammlungsgesetz ist aus gewerkschaftlicher Sicht inakzeptabel«, sagte Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin bei Verdi, am Sonnabend der jW. Es sei zu befürchten, so Schmidt weiter, dass das vorgesehenen »Militanzverbot« auch gegen Streikende in Arbeitskluft angewandt werden könnte.

Im Vorfeld der Demo hatte die Polizei aus angeblichen Sicherheitsgründen eine Größenbegrenzung für Banner und Transparente verfügt. Die Verfügung wurde weitgehend vom Oberverwaltungsgericht in Münster kassiert.