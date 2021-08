Wahre Berufung

Die Ausübung des klassischen Tanzes im Abendland beinhaltete von Anfang an Situationen der Verletzlichkeit und des Ausschlusses und hat negative Klischees über Männer erzeugt, die in dieser Disziplin ihren Lebensweg suchen. In der lateinamerikanischen Kultur sind die hegemonialen Vorstellungen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein, oft entscheidend für die Wahrnehmung des Balletts als Kunst. Die in loser Folge an dieser Stelle erscheinende Serie »La Forma Masculina« des Fotografen Santiago Barreiro zeigt Männer, die daraus ausbrechen und sich dem Traum vom Tanzen und den damit einhergehenden Schwierigkeiten hingegeben haben.

Bevor sich die Tür ganz schließt, dreht sich Juan Pablo Rodríguez Quintero um, kehrt in das Innere seines Hauses in der peruanischen Hauptstadt Lima zurück und verrückt die Flasche Pisco mit dem für einen Künstler typischen Feingefühl und Perfektionismus im Spirituosenregal. Sicherlich hat er Sekunden vor dem Verlassen des Hauses bemerkt, dass sie nicht richtig an ihrem Platz und schon gar nicht in Harmonie mit dem Raum stand. Diese Handlung, die in jedem anderen Kontext als rein obsessiv abgetan werden könnte, scheint bei Juan Pablo eine andere Bedeutung zu haben. Dazu müssen wir ein wenig in seine Geschichte eintauchen, in sein Leben und wie er es strukturieren musste, um seine Ziele in einem unfreundlichen sozialen Umfeld zu erreichen, in dem männliche Sensibilität und Eigenschaften von Schönheit in Frage gestellt oder nach Geschlecht eingeordnet werden.

Als in Peru geborener und inzwischen eingebürgerter Kolumbianer mit einer sanften und weichen Stimme ist Juan Pablo in vielerlei Hinsicht die Ausnahme von der Regel. Er wuchs in einem karibischen Milieu auf, in dem das Tanzen in jeder Ecke der Stadt alltäglich war. Juan Pablo entstammt einer Familie der Mittelschicht und fühlte sich in seiner Lebensweise stets geborgen und respektiert. Bei ihm war es nicht diese klassische Geschichte, in der die Mutter eine Ballettfanatikerin ist und in der auf der anderen Seite der Vater ein Modell hegemonialer Männlichkeit durchsetzt. Es dauerte jedoch siebzehn Jahre, bis Juan endlich wusste, was seine wahre Berufung ist und was er für sein Leben wollte.

Der Tänzer musste zwei Ballettkurse pro Jahr absolvieren, um das erforderliche Niveau zu erreichen. Ganze Tage widmete er dem Tanz – Stunden ohne Schlaf mit dem Wunsch, sich seinen Traum zu erfüllen. Seine Hingabe und Liebe zum Tanz waren so stark, dass er schließlich mehrere Stipendien auf nationaler und internationaler Ebene erhielt. Dann schaffte er es als Solist in das Nationalballett von Peru.

Heutzutage stimmt Juan der Einschätzung zu, dass die Grenzen zwischen den Rollen im Tanz verwischen und demokratisiert werden. Sowohl Frauen als auch Männer prägen ihren Interpretationen in gleicher Weise mit Kraft und Geschmeidigkeit, Männer könnten sich gleichberechtigt neben Frauen in Szene setzen. Eines der Ziele von Juan Pablo ist es, dieses Gefühl auf die Gesellschaft zu übertragen.