Höhere Moral

Seit dem kampflosen Einmarsch der Taliban in Kabul beschreiben jene deutschen Medien, die sich 20 Jahre lang nicht um die Verheerungen des westlichen Krieges in Afghanistan gekümmert haben, und die sich linksliberal gebenden Kriegsparteien von Grünen bis FDP mit prophetischer Wucht die Zukunft des Landes: Es wird die Hölle auf Erden. Das erspart es, die Verbrechen der NATO-Truppen oder auch nur die jüngsten Abmachungen zwischen Bundesregierung und den Dschihadisten zu erwähnen.

So titelt z. B. Politikredakteurin Ursula Rüssmann in der Frankfurter Rundschau (FR) im Leitartikel vom Freitag »Hilfe statt Angst« (Druckausgabe) und »Deutschland kann und muss afghanische Geflüchtete aufnehmen« (online). Unbeeindruckt von Tatsachen, wie etwa den westlichen Absprachen mit den Taliban, liegt ihrer Forderung jene Unterscheidung zwischen »denen« und »uns« zugrunde, die den »Krieg gegen den Terror« rechtfertigen sollte: »wir« die Guten, dort die Bösen. Insofern schreibt sie für den nächsten Menschenrechtskrieg. Frau Rüssmann prophezeit, dass sich »unmöglich« alle werden retten können, »die das neue Regime verfolgt und entrechtet«.

Nun weiß zwar noch niemand außer den Taliban und vielleicht dem CIA-Chef, der in dieser Woche mit ihnen konferierte, was sie vorhaben. Nach den Anschlägen am Kabuler Flughafen bezeichnete US-Präsident Joseph Biden allerdings den IS als »Erzfeind« der Taliban. Leider äußert Frau Rüssmann sich nicht dazu, ob sie auch alle verfolgten und entrechteten IS-Anhänger retten will.

Ihr Text nimmt dafür Fahrt auf: »Es geht erst los. Afghanistan ist das neue Syrien: Hunderttausende werden sich auf den Weg machen und vor Hunger, Gewalt, Unterdrückung fliehen. Sie werden sich von Grenzschließungen, Mauern und anderen Hürden nicht abhalten lassen, das wissen wir von anderen Krisenherden.« Krieg als Fluchtursache kommt bei der Autorin nicht vor, dafür bleibt sie mit der Flüchtlingszahl etwas hinter der AfD und Horst Seehofer zurück. Der sah fünf Millionen Menschen bei den Alpen um die Ecke biegen. Die Neuigkeit, die Frau Rüssmann hinzusetzt, lautet, deren Aufnahme sei »unabwendbar«. Frau Rüssmann weiß aber, dass die Afghanen in den Iran oder nach Pakistan flüchten, wenn »Europa« (gemeint ist die EU) sie nicht aufnimmt: »Elendslager für Afghan:innen können zu Rekrutierungsstätten ­extremistischer Gruppen werden.« Das wären in sogenannter respektvoller Sprache dann Taliban:innen, also was Neues wie Samenspender:innen.

Leider nennt die Autorin kein Beispiel für Extremisten aus den existierenden Lagern. Aus Umfragen hat sie aber erfahren, dass eine »klare Mehrheit bei uns eine Aufnahme gutheißen würde.« Denn: »Das Empfinden, dass Menschen in Not geholfen werden muss und kann, funktioniert in der Bevölkerung besser als in der politischen Klasse.« Wenn ein Empfinden hierzulande »funktioniert«, ist auf einmal das Asylrecht weg, zieht die Bundeswehr wegen Verteidigung an den Hindukusch und in die Sahara, fliegt aber wie im Juni dann doch lieber Bier statt Menschen aus. Und die deutsche Industrie heißt zusammen mit der Bevölkerungsmehrheit die dabei Vertriebenen und Migranten jeder Art willkommen. Denn der größte Niedriglohnsektor der EU benötigt Nachschub. Ohne billige Arbeitskraft keine anständige Exportquote. Angst vor Extraausbeutung muss keiner haben. Die FR-Redakteurin meint die aber nie, sondern: »Es gibt keinen Grund, Angst zu schüren. Es gibt aber allen Grund, auf den guten Erfahrungen aufzubauen und entschlossen zu helfen.« Auf dem Spargelacker oder beim Daimler.

Den Afghanen muss einfach von höherer Moral aus gesagt werden, wohin sie flüchten sollen.