Fauler Kompromiss

picture-alliance / dpa Mit dem direkten »Backchannel« zur sowjetischen Führung an der DDR vorbei: Egon Bahr (im Dezember 1970 in Berlin)

Für die meisten Westberliner war es eine große Erleichterung: Mit dem am 3. September 1971 in Berlin von den vier Außenministern Maurice Schumann (Frankreich), Andrej Gromyko (UdSSR), Alec Douglas-Home (GB) und William Rogers (USA) unterzeichneten Viermächteabkommen gehörten die Berlin-Krisen des Kalten Krieges der Vergangenheit an. Unmittelbar profitierte vor allem die Bevölkerung im westlichen Teil der Stadt: Das Abkommen ebnete den Weg für einen geregelten und bequemen Transitverkehr zwischen BRD und Westberlin.

Doch ging die Bedeutung des Vertrags weit über Erleichterungen für die Zivilbevölkerung hinaus: Er war ein Kernelement der »neuen Ostpolitik« Willy Brandts, denn der Sozialdemokrat machte ein sowjetisches Einlenken in der Berlin-Frage zur Bedingung für die Anerkennung der DDR und der polnischen Westgrenze. Das Viermächteabkommen war daher logische Konsequenz der Politik des »Wandels durch Annäherung«, die mit der Unterzeichnung des Moskauer Vertrags zwischen BRD und Sowjetunion im August 1970 auch offiziell eingeleitet worden war. Zumindest eine Seite machte sich dabei keine Illusionen darüber, wie unterschiedlich die Zielsetzungen waren. Brandts Chefunterhändler Egon Bahr notierte in seinen Aufzeichnungen über einen möglichen künftigen Vertrag mit der DDR 1969: »Das Hauptziel der sowjetischen Europapolitik ist die Legalisierung des Status quo. Das Hauptziel unserer Politik ist die Überwindung des Status quo. Es handelt sich hier um einen echten Gegensatz der Interessen.«

Dehnbare Formulierungen

Doch die neue Ostpolitik war keine reine Kopfgeburt Brandts. Von seiten der Großmächte schien die Zeit für eine Entspannungspolitik in Mitteleuropa Ende der 60er Jahre schlicht reif. Die weltpolitischen Spannungsherde hatten sich nach Asien verlagert, Berlin hatte sich nach dem Mauerbau als politisches Druckmittel abgenutzt. Die sozialliberale Koalition in Bonn wiederum stand unter enormem wirtschaftlichen Druck. Nach 1961 war es – Ironie der Geschichte – nicht mehr Ost-, sondern Westberlin, das unter ökonomischer Auszehrung litt. Die prekäre Lage der Stadt und die Erschwernisse im Güter- und Personenverkehr sorgten für eine stetige Abwanderung von Arbeitskräften und Industrieunternehmen nach Westdeutschland. So sank die Zahl der Industriebeschäftigten in Westberlin zwischen 1962 und 1976 von 302.000 um mehr als ein Drittel auf 192.000, die Bevölkerungszahl ging seit 1961 zurück und erholte sich erst wieder ab Mitte der 80er Jahre. Die Stadt wurde für die BRD zu einem großen Verlustgeschäft, 1970 musste sie bereits mit 2,8 Milliarden Mark Bundeshilfe alimentiert werden – Tendenz stark steigend. Besonders relevant waren daher die Zusatzbestimmungen des Viermächteabkommens, die eine Beförderung ziviler Güter zwischen der BRD und den Westsektoren Berlins deutlich erleichterten. Zudem ermöglichte eine fortan jährlich an die DDR gezahlte Pauschalsumme die notwendige Instandhaltung der Infrastruktur.

Im Gegensatz zu diesen hinreichend klaren Regelungen blieben die allgemeinen Passagen zum Status der Stadt zweideutig. In den seit März 1970 laufenden Verhandlungen waren insbesondere sprachliche Feinheiten umstritten. Für die Sowjetunion waren die Westsektoren kein Bestandteil der BRD, doch deren Unterhändler bestand auf dem Ausdruck »kein konstitutiver Teil«. Als Kompromiss wurde schließlich »kein Bestandteil (konstitutiver Teil)« übernommen. Ein Sieg für Bahr war die bewusst dehnbare Formulierung, »dass die Verbindungen (Bindungen) zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden«. So behielt Westberlin zwar seinen Sonderstatus und wurde kein elftes Bundesland, doch die Zugehörigkeit zur BRD wurde offiziell anerkannt, und dass die »Verbindungen entwickelt werden«, ließ viel Spielraum für die Zukunft.

Noch verhängnisvoller war die Art und Weise, wie das Abkommen zustande kam. Seit den Verhandlungen zum Moskauer Vertrag hatten Brandt und Bahr einen direkten »Backchannel« zur sowjetischen Führung, durch den sie über die Köpfe der DDR-Regierung hinweg verhandeln konnten. So brachte sich die BRD erstmals als Bindeglied, aber auch eigenständiger Machtfaktor zwischen den beiden Großmächten in Stellung. Hinter den Kulissen der offiziellen Verhandlungen und sogar schon Monate vor deren Beginn waren es Egon Bahr, der sowjetische Botschafter Walentin Falin und der US-Botschafter Kenneth Rush, die alle Details des Abkommens in Bonn unter sich aushandelten – Briten, Franzosen und die DDR blieben komplett außen vor. So wurde das Abkommen am Schluss zwar als Vier-plus-zwei-Modell präsentiert, in Wirklichkeit aber waren USA, BRD und UdSSR die Architekten des Vertragswerks. Explizit wies Bahr später darauf hin, dass damit bereits die Konstellation bei der »Wiedervereinigung« von 1989/90 vorgeprägt war.

Die merkwürdigste Rolle bei all dem nahm Walentin Falin ein. Der ehemalige persönliche Berater Chruschtschows sah in dem Viermächteabkommen »Egon Bahrs und mein Zauberkunststück« und räumte in seinen »Politischen Erinnerungen« von 1993 selbst ein: »Das Risiko, dass wir der Häresie beschuldigt und der politischen Inquisition überantwortet werden würden, war groß.« Unter großer Geheimhaltung war Falin monatelang fast täglich zu den Verhandlungen gefahren und gestand: »Die Freunde in der DDR werden gekränkt sein, und das mit Recht.« Geradezu schwärmerisch berichtete er über seine Sitzungen mit Bahr und Rush. »Es wäre keine Übertreibung festzustellen: Praktisch jede Formulierung wurde gemeinsam zu Papier gebracht.«

Diplomatische Kapitulation

Bezeichnend für diese Kapitulation der sowjetischen Diplomatie war auch die Episode rund um den »Brief zur deutschen Einheit«, den der BRD-Außenminister Walter Scheel 1970 Gromyko übergab. Darin wurde betont, dass die BRD das politische Ziel aufrechterhält, »auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt«. Bahr frohlockte in der Retrospektive: »Natürlich haben wir den Brief zur deutschen Einheit in Moskau durchgesetzt und dann auch in Ostberlin übergeben können als Zeichen unseres Anspruchs (…). Die haben den entgegengenommen, haben ihn sogar in ihr Ratifizierungsverfahren eingeführt.« Die Ironie: Den Brief hatte Falin ausformuliert. Dieser Kotau wurde nicht vergessen. Als man 1989 – Falin war mittlerweile unter Gorbatschow zum Leiter der Internationalen Abteilung des ZK der KPdSU aufgestiegen – zu ahnen begann, dass nicht nur die DDR, sondern auch die Sowjetunion zur Disposition stehen könnte, schrie ein Gegenspieler auf einer Parteiveranstaltung Falin an: »Sie mit Ihrem Brief über die deutsche Einheit sind an allem schuld!«

Die unmittelbare Folge des Viermächteabkommens waren eine Entspannung der Lage in Berlin und der im Dezember 1972 abgeschlossene Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR. Mittelbar war es eine Blaupause für die Preisgabe der DDR und die erste di­plomatische Kapitulation des Ostblocks vor dem Westen.