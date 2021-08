Der König hat Gicht

PETER FOLEY / EPA / dpa »Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst« – Sigmund Freud

Der König hat es auch nicht leicht, verrät uns Nas im ersten Song seines neuen Albums »King’s Disease II«. »Pressure« heißt das Stück, und der 47jährige Rapper lamentiert halb ironisch, welch großer Druck auf ihm lastet. Nee, Mitleid will er nicht, nur wissen lassen, dass wir nicht können, was er kann. In das 13. Studioalbum seiner Hoheit hat sich zu dem für ihn typischen enormen Selbstbewusstsein noch etwas Melancholie gemischt, wie schon der Titel verrät. »King’s Disease« ist eine Bezeichnung für die Gicht, die aus zuviel Alkohol und Völlerei resultierende Luxuskrankheit der Könige.

Nas kann im Rap auf eine üppige, ja königliche Karriere zurückblicken. Schon vor seinem ersten Album war die Ehrerbietung der Szene für ihn groß, die besten Produzenten der Golden Age of HipHop schlossen sich zusammen, um sein Debüt »Illmatic« (1994) zu produzieren. Large Professor, DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip and L. E. S. sorgten dafür, dass er nur die besten Beats bekam. Nas’ Stimme – so cool, dass er fast schon gelangweilt klingt – veredelte sie zu Klassikern, allen voran »New York State of Mind«. Auf dem Cover: Nas. Wie fast bei all seinen Alben. Hier ein frontales Porträt von ihm als Kind, später ein frontales Porträt von ihm als Pharao.

Dieses Selbstbewusstsein war ihm qua Herkunft zueigen. Er wuchs im New Yorker Stadtteil Queensbridge auf, den die Juice Crew um MC Shan mit ihrem Song »The Bridge« (1985) zum Zentrum des HipHop ausgerufen hatten. Das hatte in den 80ern zu »The Bridge War« geführt, als Boogie Down Productions um KRS One mit »South Bronx« antworteten und für die eigene Hood den Anspruch erhoben, die Wiege des Rap zu sein. Wegen seiner Herkunft und seiner Skills weckte Nas von Anfang an große Erwartungen. Er sollte New York als Hochburg des HipHop verteidigen, was ihn direkt in den aufkommenden Krieg zwischen Eastcoast und Westcoast zog. So erinnert er sich im zweiten Song des neuen Albums »Death Row East« an die Zeit, als das Westküstenlabel Death Row Records nach New York expandierte und Nas dabei lyrisch mit Tupac aneinandergeriet. Aber, wie uns seine Hoheit erinnert, er konnte den Beef »squashen«, hatte eigentlich schon Friedensgespräche mit Tupac vereinbart, als dieser in Las Vegas erschossen wurde.

Das alles hat etwas von den Memoiren eines Elder Statesman. Und Nas hat eine seiner früheren Botschafterinnen an der Seite: Lauryn Hill, ehemals bei den Fugees. Schon auf seinem zweiten Album »It was written« (1996) hatte sie für sein Regierungsprogramm »If I ruled the World« den Refrain gesungen. Jetzt steuert sie auf »Nobody« einen intimen Rappart bei, in dem sie mit ihren Kritikern abrechnet, die ihr nach dem Hitalbum »The Miseducation of Lauryn Hill« (1998) den Ruf der launischen Diva anhängten. »I’m savin’ souls and y’all complainin’ ’bout my lateness«, kommentiert Hill, sie rette Seelen und alle beschweren sich, weil sie unpünktlich ist. Der Beat erinnert mit seinem Vinylknistern und nicht quantisierten Drums an den Sound von Produzentenlegende J-Dilla (1974–2006). Sonst hat sich Produzent Hit-Boy frei aus dem Repertoire der aktuellen Stile bedient. Ein bisschen Trap mit durchkomponierter Hi-Hat und triolischen Lines, etwa auf »40 Side«. Oder poppige Tracks à la Kanye West auf »Store Run« – Hit-Boy war übrigens eine Weile Hausproduzent für Kanyes Label.

Weitere Unterstützung bekommt Nas von Eminem und EPMD auf dem Track »EPMD 2«. Eminem rattert sich virtuos durch seinen trotzdem uninspirierten Part. Die fast in Vergessenheit geratenen Rapper EPMD werden gar politisch: »My people can’t even get minimum wage / Fuck a stimulus / Give me some interest / Give me a loan / Give me a home / Get me that land you owe me so I can roam« (Meine Leute können nicht einmal Mindestlohn bekommen / Scheiß auf einen Anreiz / Gib mir Zinsen / Gib mir einen Kredit / Gib mir ein Zuhause / Hol mir das Land, das du mir schuldest, damit ich umherwandern kann). Der König selbst interessiert sich dann doch eher für seine Luxusprobleme und seine Erhabenheit – im Song »Rare« sogar mit Verweis auf den Übermenschenphilosoph Nietzsche. Aber das Rapvolk liebt ihn trotzdem. Diese störrische Sehnsucht nach Adel kennen wir auch in Deutschland, aber Nas ist natürlich kein Guttenberg. Die im HipHop oft bemühte Königlichkeit bezieht sich vielmehr auf die romantisierte Zeit der Vorfahren in Afrika vor ihrer Verschleppung in die Sklaverei. Da kann man ein bisschen Herrscherkult verstehen. In diesem Sinne: Lang lebe Nas der Erste aus Queensbridge.