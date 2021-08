Abkommen mit Schwächen

Russell Cheyne/Pool/REUTERS Für die Eigenstaatlichkeit, aber mit EU und NATO: Die schottische Regierungschefin Sturgeon in Edinburgh (27.5.2021)

Noch ist nichts sicher: Die schottischen Grünen entscheiden an diesem Samstag auf einem Onlineparteitag darüber, ob sie dem Kooperationsabkommen vom 20. August mit der Schottischen Nationalpartei (SNP) zustimmen wollen. Dadurch gäbe es erstmals eine »grüne« Regierungsbeteiligung in einem der vier Regionalparlamente Großbritanniens. Die SNP-Parteivorsitzende und Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach in diesem Zusammenhang von einem »historischen Abkommen«, um »gemeinsam am Aufbau eines grüneren, faireren, unabhängigen Schottland zu arbeiten«. Der SNP fehlt im schottischen Parlament eine einzige Stimme für eine parlamentarische Mehrheit – da kommen ihr die sieben Abgeordneten der Grünen recht.

Das Abkommen ist jedoch nicht unstrittig, gerade im außerparlamentarischen Lager Schottlands. Dort sieht man zwar durchaus progressive Ansätze, bereitet sich dennoch gleichzeitig auf kommende Kämpfe und Auseinandersetzungen vor. Zu den positiven Aspekten zählt neben dem Versprechen, die Rechte von Transpersonen zu stärken, auch das Vorhaben, bis 2025 Mietpreiskontrollen einführen zu wollen. Damit steht eine wesentliche Forderung von Mietrechtsaktivisten im Kooperationsabkommen. Auch besserer Mieterschutz und ein Verbot von Zwangsräumungen in den Wintermonaten werden versprochen. »Das ist ein gewaltiger Erfolg für uns«, heißt es in einer ersten Stellungnahme der Kampagne Living Rent. Es zeige sich, dass nichts unmöglich sei, wenn sich Mieter organisieren und kämpfen. »Doch unsere Arbeit ist nicht vorbei, die Vermieter werden in den kommenden Jahren daran arbeiten, das Kooperationsabkommen zu verwässern«, ist die Kampagne überzeugt.

Die linke Organisation Radical Independence Campaign (RIC) bemängelt, dass im Kooperationsabkommen nichts über die NATO-Mitgliedschaft Schottlands zu lesen ist: »Die schottischen Grünen lehnen die Mitgliedschaft in der NATO ab, die SNP ist dafür.« Schaue man sich das Desaster in Afghanistan nach 20 Jahren Krieg an, werde deutlich, dass ein unabhängiges Schottland dieser imperialen Allianz nicht beitreten dürfe, so die RIC am 20. August. Immerhin enthält das Kooperationsabkommen das Bekenntnis zu einem atomwaffenfreien Schottland. Es ist aber fraglich, wie das mit einer NATO-Mitgliedschaft vereinbar ist.

Bezüglich der Unabhängigkeitsfrage zeigen sich die beiden Kooperationspartner streng legalistisch. Nach Ende der Coronapandemie soll der britischen Regierung ein Unabhängigkeitsreferendum abgerungen werden, heißt es in dem Papier, welches außerdem ein klares Bekenntnis zu einem »unabhängigen Schottland innerhalb der Europäischen Union« enthält. Die RIC will sich nicht auf eine Zustimmung Londons verlassen. Ein Referendum sei nur durch »massenhaften zivilen Ungehorsam« durchsetzbar. Dafür kündigte die Kampagne auf ihrer Homepage inzwischen erste Trainingsworkshops an.

Auch beim Klimaschutz gibt es Widersprüche. So werden im Kooperationsvertrag verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel die Förderung der Windkraft und die Umrüstung von einer Million Häuser auf emissionsfreie Energieversorgung angekündigt. Gleichzeitig wird aber auch die »Bedeutung unserer Öl- und Gasindustrie« für die schottische Wirtschaft hervorgehoben. Hier liegt Konfliktpotential, denn die britische Regierung plant die Erschließung eines riesigen neuen Ölfelds vor der schottischen Küste. Bislang hat Sturgeon bewusst vermieden, sich explizit gegen das geplante Projekt auszusprechen, trotz wachsenden Drucks seitens zahlreicher Umweltschutzorganisationen.

Der schottische Gewerkschaftsbund STUC begrüßt zwar Vorhaben wie die Mietpreiskontrollen oder die Umrüstung schottischer Wohnungen auf emissionsfreie Energieversorgung, stellt aber auch Forderungen. Die Maßnahmen sollen »direkt von den Kommunen durchgeführt« werden, sagte STUC-Generalsekretärin Roz Foyer am Montag in Reaktion auf das Abkommen. Darüber hinaus äußerte Foyer Enttäuschung darüber, dass das Abkommen nichts über die Neuregulierung der privatisierten schottischen Buslinien zu sagen hat. Außerdem gebe es immer noch einen ungelösten Lohnkonflikt im schottischen öffentlichen Dienst. »Wir werden auf beide Parteien Druck ausüben, damit sie ihre parlamentarische Mehrheit nutzen, um für Lohngerechtigkeit zu sorgen«, so Foyer in Richtung SNP und Grüne.