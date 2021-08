Die Geister, die ich rief

imago images/Xinhua Nach dem tödlichen Selbstmordanschlag des IS patrouilliert ein Taliban am Kabuler Flughafen (27.8.2021)

Seit Tagen war vor einem Anschlag des »Islamischen Staates« (IS) auf dem Flughafen in Kabul gewarnt worden. Am Donnerstag abend dann bekannte sich die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat – Provinz Khorasan« (ISK) zu zwei inmitten Tausender auf Evakuierung hoffender Afghaninnen und Afghanen verübten Selbstmordattentaten, bei denen mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen sind, darunter Wachen der Taliban und 13 US-Militärs.

»Wir werden euch jagen und dafür bezahlen lassen«, drohte US-Präsident Joseph Biden in fast wortgleichem Duktus wie George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Man verfüge über Informationen zum Aufenthaltsort der Drahtzieher und werde militärisch gegen sie vorgehen. Das US-Militär erklärte, man rechne mit weiteren Anschlägen in den nächsten Tagen.

20 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs gegen Afghanistan kontrollieren die Taliban, durch deren Sturz 2001 vorgeblich Demokratie und Menschenrechte durchgesetzt werden sollten, nahezu das gesamte Land. Über 200.000 Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet. Mindestens 66.000 afghanische Einsatzkräfte und 59 Bundeswehrsoldaten haben seitdem ihr Leben verloren. Allein am 4. September 2009 war der deutsche Oberst Georg Klein in Kundus für den Tod von 142 Menschen verantwortlich. Die Besatzer hinterlassen eine humanitäre Katastrophe. So hat sich die Zahl der Menschen, die auf internationale Hilfen angewiesen sind, zwischen Anfang 2020 und Anfang 2021 von 9,4 Millionen auf 18,4 Millionen verdoppelt.

Afghanistan ist nach 20 Jahren Krieg und Besatzung ein zutiefst von Gewalt geprägtes Land, in dem sich unter den Augen der NATO-Truppen terroristische Banden festsetzen konnten, von denen die US-Administration genau weiß, dass die Taliban sie nicht kontrollieren können. Als ganz besonders gefährlich gilt der ISK. Dieser hat sich laut US-Geheimdienstkreisen im Oktober 2014 – nur Monate nachdem der IS Syrien und den Irak überrannt und dort ein Kalifat ausgerufen hatte – aus einer Abspaltung von pakistanischen Taliban-Kämpfern, die dem IS-Anführer Abu Bakr Al-Baghdadi die Treue schworen, gegründet. Die Splittergruppe setzte sich insbesondere in den nördlichen afghanischen Provinzen Nangarhar und Kunar fest und bekam auch aus anderen Terrorgruppen wie »Lashkar-i-Toiba«, »Dschamaat Al-Dawa«, dem »Hakkani-­Netzwerk« und der »Islamischen Bewegung Usbekistan« Zulauf. Der Name »Khorasan« bedeutet »Land der aufgehenden Sonne«, »Morgenland« oder »Orient« und ist zugleich der Name einer historischen Region, die weite Teile Irans, Afghanistans und Turkmenistans umfasste.

Der ISK – der sich mit den als »Apostaten« abgelehnten Taliban bereits zahlreiche blutige Kämpfe geliefert hat und deren Abkommen mit Washington »Verrat an der dschihadistischen Sache« nennt – beging fortan Anschläge und Massaker unter der Zivilbevölkerung Pakistans und Afghanistans, insbesondere an Schiiten. Besonders brutal war der Angriff auf eine Entbindungsstation in einem vorwiegend schiitischen Viertel Kabuls im Mai 2020, bei dem 25 Frauen und Babys getötet wurden. Im August 2019 bekannte sich die Miliz zum Mord an 91 Menschen während einer schiitischen Hochzeit und verübte auch mehrfach Anschläge auf Wahllokale. Zwar konnte der ISK anders als seine »Mutterorganisation« in Syrien und dem Irak keine längerfristige Kontrolle über Territorien erlangen, doch soll er über mehrere tausend Kämpfer im Land verfügen, die als geheime Zellen insbesondere in der Nähe afghanischer Städte aktiv sind. Gestärkt wurde die Gruppe durch den starken Zulauf von IS-Kämpfern aus aller Welt, die nach dem Sturz des »Kalifats« in Syrien und dem Irak auf der Suche nach einer neuen Operationsbasis waren.

In der Ideologie des ISK beschränkt sich das Kalifat keinesfalls auf einen Nationalstaat. Vielmehr soll ein von der Scharia regierter Gottesstaat, von Süd- und Zentralasien ausgehend, sich mit allen Muslimen weltweit vereinigen. Zu den unmittelbaren Zielen dürften neben Afghanistan und Pakistan auch das zwischen Indien und Pakistan umstrittene Kaschmir sowie die an das nördliche Afghanistan angrenzende uigu­risch geprägte chinesische Provinz Xinjiang gehören.