Verheerender Anschlag in Kabul

Wali Sabawoon/AP/dpa »Gate geschlossen« – die Evakuierungen sind beendet; am letzten Tag wurden noch einmal 12.500 Personen ausgeflogen (Kabul, 26.8.2021)

Bei dem verheerenden Anschlag der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« am Flughafen Kabul am Donnerstag wurden nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums 60 bis 80 afghanische Zivilisten getötet, dazu laut Angaben des Pentagons 13 US-Soldaten. Für die USA ist dies damit der opferreichste Angriff in Afghanistan seit mehr als zehn Jahren, berichtete AFP am Freitag. Etwa 150 weitere Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Mindestens zwei Selbstmordattentäter hatten sich in der Nähe des Flughafens in den Tod gesprengt. Das Entsetzen in Kabul nach der Bluttat ist groß: Der Platz vor dem Tor, wo am Vortag noch Tausende, die auf einen Evakuierungsflug hofften, dicht gedrängt standen, war am Freitag menschenleer, wie Fernsehbilder zeigten.

Der großangelegte internationale Evakuierungseinsatz am Kabuler Flughafen kam am Freitag zu seinem Ende. In den letzten 24 Stunden wurden nach US-Angaben 12.500 Menschen außer Landes gebracht. In den vergangenen zehn Tagen waren demnach insgesamt mehr als 100.000 Ausländer und gefährdete Afghanen ausgeflogen worden. Viele wurden jedoch zurückgelassen. Die Vereinten Nationen rechnen allein bis Jahresende mit bis zu einer halben Million zusätzlicher afghanischer Flüchtlinge. »Wir bereiten uns auf etwa 500.000 neue Flüchtlinge in der Region vor«, sagte am Freitag die stellvertretende UN-Flüchtlingskommissarin Kelly Clements vor Reportern. Bislang sei jedoch noch keine größere Fluchtbewegung zu verzeichnen.

In den vergangenen Monaten hat sich die humanitäre Lage in Afghanistan dramatisch verschlechtert. Mehr als acht Millionen afghanische Kinder sind nach Angaben des internationalen Kinderhilfswerks »World Vision« dringend auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen. 8,2 Millionen Minderjährige in dem Land seien »in höchstem Maße gefährdet«, teilte die Organisation am Freitag mit. Insgesamt seien demnach 18,4 Millionen Menschen und damit fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung auf internationale Hilfen angewiesen. (AFP/dpa/jW)