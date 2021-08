jW-Grafik

Vor einiger Zeit war die bevorstehende Wahl beim Berliner Fußballverband schon einmal Thema meiner Kolumne. Als Verbandspräsident kandidieren der Amtsinhaber Bernd Schultz und die Journalistin Gabriele »Gaby« Papenburg. Es hatte wohl kaum einer der Funktionäre damit gerechnet, dass Papenburg Ernst macht und ein respektables Team zusammenstellen kann. Und sollte ihr der Coup beim Verbandstag am Sonnabend glücken, wäre sie die erste Frau an der Spitze eines Fußballverbandes der Republik. Der bisherige Präsident und ehemalige Polizeibeamte Schultz, der in der Zwischenzeit seit 17 Jahren regiert und fünf Vizepräsidenten verschlissen hat, betont vor jeder Fernsehkamera seine Erfahrung. »Ja und?« mag man als Fan da sagen. Auch ein Rainer Koch aus der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt am Main, der als DFB-Vizepräsident alle der letzten Präsidenten des Deutschen Fußballbundes überlebt hat, betont immer wieder seine Erfahrung. Kein Fan kommt aber auf die Idee, ihn deshalb gut zu unterstützen. Wenn man sich das Team Papenburg ansieht, findet sich darin niemand, der bereits Fußballfunktionär war. Aber muss das ein Nachteil sein? Natürlich nicht. Frischer Wind ist immer gut. Es ist Zeit für neue Köpfe und neue Ideen. Und dies nicht nur beim Berliner Fußball, wenn ich nur Richtung FIFA oder im Olympiajahr auch in Richtung IOC schaue.

Ein Sieg von Gaby Papenburg mit ihrer kommunikativen Art wäre ein positives Signal in die Sportwelt der Republik. Gerade in einer Zeit, in der der DFB eine neue Führung sucht, würde ihre Wahl helfen, bei den Fans wieder Vertrauen aufzubauen.

Wie viele Fußballfans aus der Hauptstadt appelliere auch ich als Fananwalt an die Vereine, Mut zu Veränderungen zu beweisen. Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten haben eine Chance verdient.

»Sport frei!« vom Fananwalt.