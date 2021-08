»Wir geraten an Grenzen«

Bernadett Szabo / Reuters »Spitzensport verlangt ein straffes Management«. Die Basketballer Thomas Böhme (l.) und Steve Serio (M.) nehmen’s sportlich

Während dieser Tage in Tokio die paralympischen Athleten um Medaillen kämpfen, hat am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig bereits die gründliche Auswertung der Olympischen Sommerspiele begonnen. Gehört die Bundesrepublik mit Platz neun im Medaillenranking noch zu den weltweit führenden Sportnationen?

Wir gehören zu den Top Ten und wären – nicht nur die Medaillen betrachtet, sondern auch sämtliche Finalplazierungen – international auf Rang sieben, allerdings mit schlechteren Ergebnissen als in Rio oder London. Und dieses Ergebnis ist noch nach unten zu relativieren, denn in Tokio gab es 33 Wettbewerbe mehr als bei den Spielen 2016 in Rio und damit mehr Medaillen zu gewinnen. Die Frage nach der Sportnation berührt für mich weit mehr als nur den Spitzensport, weil seine Leistungsfähigkeit unmittelbar an den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft gekoppelt ist und das wohlgemerkt nicht zuerst eine Geldfrage ist.

Der sportliche Nachwuchs, sofern er sich überhaupt noch bewegt, scheint nur noch dem Fußball nachzujagen.

Wir befinden uns inzwischen in einer Situation, da der Fußball eine so große Rolle spielt, dass manche Kinder und Jugendliche und mittlerweile sogar Journalisten, wenn es um Sport geht, nur noch den Fußball kennen. Wir haben es inzwischen mit einer Monokultur zu tun, gegen die andere Sportarten anzukämpfen haben, was sich beim Talentreservoir, aber auch bei der Unterstützung und Wahrnehmung durch die Wirtschaft, durch Sponsoren oder Mäzene bemerkbar macht. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Rolle des Sports in den Schulen. Wir müssen fragen, welche Ausbildung dort erfolgt und welche Möglichkeiten den Verbänden vor allem in den olympischen Sportarten noch bleiben, um Talente zu finden, sie zu gewinnen und zu entwickeln. Das hängt stark mit der Bedeutung zusammen, die dem Sport in der Gesellschaft auch außerhalb des Spitzensports beigemessen wird. Gerade in der Pandemie war zu erleben, dass der Schulsport, der Breiten- und Hobbysport praktisch abgemeldet waren. Sehr bedauerlich, weil Versäumnisse bei der körperlichen Ertüchtigung und der Entwicklung motorischer Fähigkeiten nicht so einfach nachzuholen sind wie eine Lektion in Mathematik. Wenn es dazu nur noch wenige strahlende Olympiasieger gibt, dann wird es mit Vorbildern schwierig, die die Kinder für die Motivation zum Sport brauchen. Es ist wie ein Kreislauf, der stagniert.

Früher gab es Sportarten, in denen es Medaillen für deutsche Sportler förmlich regnete.

Die internationale Konkurrenz und die Spezialisierung einzelner Nationen haben in nahezu allen Sportarten immer weiter zugenommen wie auch die knappen Entscheidungen. Daher wäre es wichtig, wenn deutsche Athleten in zahlreichen Sportarten permanent zum Favoritenkreis gehören und zeigen würden: Bei der Medaillenvergabe geht kein Weg an uns vorbei, auch wenn es vielleicht mal nicht klappt. Leider fehlt diese Stabilität zu oft.

Schwimmolympiasieger Michael Groß plädiert für eine separate Leistungssportorganisation, weil der »Tanker« Deutscher Olympischer Sportbund für dieses Geschäft viel zu schwerfällig sei.

In diesem Punkt bin ich inzwischen bei ihm. Führende Nationen zeigen, dass Spitzensport ein straffes, stringentes Management verlangt und eine besondere Organisation, die in unseren normalen Verbandsstrukturen nicht angelegt ist. Auf der anderen Seite ist kein Leistungssportmanagement denkbar, das von den Verbänden völlig losgelöst ist. Ein Vorbild könnte das Modell der GmbH sein, so wie es der Deutsche Skiverband für seinen Spitzensportbereich etabliert hat.

Wie steht es um ausländische Trainer, um für neue Impulse zu sorgen wie bei den Skispringern?

Grundsätzlich werden im Spitzensport immer wieder neue Impulse gebraucht, die ausländische Trainer bringen können. Dabei gibt es jedoch auch mindestens zwei Faktoren zu berücksichtigen: Einmal die häufige Erwartung dieser Trainer, dass sie hier Leistungssportverhältnisse vorfinden, die sie von zu Hause gewohnt sind, was dann zu Missverständnissen führen kann. Zum anderen müssen für internationale Toptrainer oft Beträge auf den Tisch gelegt werden, die häufig die Gehaltsgefüge in unseren Verbänden sprengen.

Wann wird Ihr Institut die ausführliche Tokio-Analyse vorlegen?

Anfang nächsten Jahres, wobei es dabei nicht nur um die Olympiaergebnisse geht, sondern in den Sportarten der Fünf-Jahre-Zyklus seit 2016 auszuwerten ist. Eine anspruchsvolle Aufgabe in Zeiten, da wir an die Grenzen unserer Kapazitäten geraten. 30 der olympischen Sommersportarten wollen auf dem Weg nach Paris gern mit uns kooperieren. Bis Tokio hatten wir nur mit 19 von ihnen eine Vereinbarung abschließen können. Und unsere Ressourcen sind seit Rio nicht gewachsen.