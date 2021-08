Wahlkampf auf der Krim

imago images/ITAR-TASS Sorge bereitet den Bürgern vor allem die sich verschärfende Armutsproblematik (Jalta, 23.6.2020)

Auf einem breiten Banner, das quer über der Hauptstraße in der Innenstadt Jaltas hängt, ist zu lesen: »Wir wählen gemeinsam«. Es ruft die Bürgerinnen und Bürger der Republik Krim zur Teilnahme an den bevorstehenden landesweiten Parlamentswahlen in der Russischen Föderation auf. Die achte Wahl zur Staatsduma findet drei Tage lang vom 17. bis 19. September statt. Dabei werden 225 Abgeordnete über die Parteilisten gewählt sowie weitere 225 über die Einzelwahlkreise. Drei dieser Wahlkreise liegen auf dem Gebiet der Krim in Simferopol, Kertsch und Jewpatorija. Einen weiteren Wahlkreis bildet die Stadt Sewastopol, die ein von der Republik Krim unabhängiges Subjekt der Russischen Föderation darstellt.

Die Verlängerung der Wahlen von einem auf drei Tage dient offiziell als Schutzmaßnahme zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. Zusätzlich haben russische Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Stimme online abzugeben. Hinter der mehrtägigen Öffnung der Wahllokale steckt ferner die Hoffnung, eine höhere Wahlbeteiligung zu erreichen. Bei den vergangenen Duma-Wahlen im Jahr 2016 sind auf der Krim weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen.

Gemischtes Interesse

In Jalta ist wenig Wahlfieber zu verspüren. Abseits des großen Banners finden sich kaum Aufsteller oder Plakate, die Informationen zu den antretenden Parteien, deren Inhalten und zu ihren Kandidatinnen und Kandidaten preisgeben. Weit weg scheinen die Wahlen bei den zahlreichen Reisenden, die bei warmem Sommerwetter durch die Innenstadt bummeln oder sich an der frischen Meeres- und Bergluft des Kurortes erfreuen.

Ein anderes Bild zeigt sich in Simferopol, der rund 80 Kilometer entfernten Hauptstadt der Krim. Schon auf dem Weg dorthin entlang des Küstenstreifens und später durch gebirgige Straßen und Ortschaften werden die anstehenden Wahlen stärker spürbar. Die Banner mit dem Aufruf, gemeinsam wählen zu gehen, mehren sich, Großaufsteller verschiedener Parteien werben um die Stimmen der Vorbeifahrenden. Strategische Wahlwerbung, denn zu dieser Zeit des Jahres, Ende August, sind die Straßen stets gut gefüllt. Bei vielen steht die Abreise an, da nach dreimonatigen Sommerferien am 1. September für die russischen Heranwachsenden ein neues Schuljahr beginnt. In allen Städten Russlands kann man in diesen Tagen extra für den Schulstart aufgebaute Märkte besuchen, auf denen Schulbedarf wie Hefter, Rucksäcke und festliche Kleidung für die Einschulungsfeier erworben werden können.

»Stimme für Genossen!«

Dominierend sind die Plakate von »Einiges Russland«, der Partei, die Präsident Wladimir Putin nahesteht. Seit der Eingliederung der Halbinsel Krim in das russische Staatsgebiet im Frühjahr 2014 erfreut sich die Partei unter den Wählenden großer Beliebtheit. Auf einem ihrer Plakate liest man »Vom Krim-Frühling zum Einigen Russland«, unterlegt mit einer Abbildung der Krim-Brücke, welche die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet. Ein weiterer Slogan bezieht sich auf die Schulbauoffensive auf der Krim und sagt »Neue Schulen sind Einiges Russland«. Kritikern zufolge impliziert dies, dass lediglich die Partei »Einiges Russland« für jegliche Innovation auf der Halbinsel verantwortlich sei.

Neben »Einiges Russland« sind in der Duma drei weitere Parteien vertreten. Die zweitstärkste Kraft ist die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF). Einer ihrer Wahlslogans ist »Müde von den Herren? Stimme für Genossen!« wendet sich gegen das politische Establishment. Mediale Aufmerksamkeit erhielt die KPRF zuletzt mit negativen Schlagzeilen über einen ihrer prominentesten Kandidaten. Pawel Grudinin, der bei der Präsidentschaftswahl 2018 nach Putin die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigte, wird vorgeworfen, er habe Geld auf ausländischen Konten nicht offengelegt. Daraufhin entschied die Zentrale Wahlkommission, ihn von der Wahlliste zu streichen – eine politische Motivation hinter diesen Vorgängen ist stark anzunehmen.

Eines der Hauptthemen der KPRF teilt sie mit der ebenfalls in der Duma vertretenen Partei »Gerechtes Russland«: die Rentenreform und die Forderung einer Mindestrente von monatlich 31.000 Rubel, was derzeit in etwa 356 Euro entspricht. Dagegen bedient sich die Liberal-Demokratische Partei Russland (LDPR) einer radikalen und teils rechten Rhetorik. In der Duma stimmen ihre Mitglieder jedoch stets mit den Abgeordneten von »Einiges Russland«.

Neue Gesichter

Daneben treten eine Reihe kleinerer Parteien an, unter denen die neugegründete Partei »Neue Leute« die meisten Chancen auf einen Duma-Einzug und das Knacken der Fünfprozenthürde hat. Ihr Konzept ist es, mit vornehmlich jungen Leuten neue Gesichter in die Politik zu bringen. Mit kreativen Methoden erlangt sie vergleichsweise große Medienöffentlichkeit. Vorsitzender und größter Finanzierer der Partei ist Alexej Netschajew, Eigentümer des großen Kosmetikkonzerns Faberlik.

Zentrale Themen, die den Wahlkampf dominieren, sind der derzeitige Preisanstieg in Russland und die sich dadurch verschärfende Armutsproblematik. Zudem hat die Coronapandemie umfangreiche Probleme in der medizinischen Versorgung offenbart, die sich aus einer vorangegangenen Kommerzialisierung des öffentlichen Gesundheitssystems ergeben. Allgemein ist eine deutliche Hinwendung zu Fragen inländischer Politik zu verspüren – ein Unterschied zu den vergangenen Duma-Wahlen. Damals − zwei Jahre nach der Eingliederung der Krim – herrschte allgemein eine patriotischere Stimmung, der Blick war stärker auf äußere Fragen gerichtet.

Neben diesen Themen nationaler Tragweite überwiegen in den einzelnen Regionen spezifische lokale Themen. Auch auf der Krim zeigt sich der allgemeine Preisanstieg für die Bevölkerung, insbesondere durch hohe Mietkosten. Vor allem in den Städten an der Schwarzmeerküste explodieren die Mieten im Sommer während der Touristensaison, die eine wichtige Einnahmequelle für viele Zweige der lokalen Wirtschaft bildet. So stellen sich die Bewohnerinnen und Bewohner nun auf einen ruhigen September ein. Auf Bannern wird weiterhin zur näherrückenden Wahl aufgerufen. Dafür werden 1.170 Wahllokale auf der Halbinsel eingerichtet, unter anderem an Orten, an denen sich Wählerinnen und Wähler vorübergehend aufhalten: etwa in Krankenhäusern, am Flughafen Simferopol und in einem Untersuchungsgefängnis.