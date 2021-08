Lohn über Lebenshaltungskosten

Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt Bezahlen statt klatschen: Die »Arbeitgeber« der Länder müssen Geld für die Beschäftigten auf den Tisch legen

Mit der Forderung nach Gehaltssteigerungen in Höhe von fünf Prozent gehen die Gewerkschaften in die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Für die mehr als 800.000 Beschäftigten verlangen Verdi und der Beamtenbund DBB zudem einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Das teilten die Gewerkschaften am Donnerstag in Berlin mit.

Betroffen sind auch über eine Million Beamtinnen und Beamten und knapp 900.000 Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen, auf die ein Abschluss übertragen werden soll. Verdi-Chef Frank Werneke sagte: »Die Länderbeschäftigten haben in den zurückliegenden Monaten den Laden am Laufen gehalten und sich Respekt und Anerkennung verdient.« Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) sind für Oktober und November geplant. Für Hessen, das aus der TdL ausgetreten ist, wird separat verhandelt. Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), hatte bereits deutlich gemacht, dass nur enge finanzielle Spielräume zur Verfügung stünden. Auch setzt die TdL die Axt bei der Entgeltgruppierung an. Mit einer Neudefinition des sogenannten Arbeitsvorgangs soll die Höhe des Entgelts bei vielen Beschäftigten reduziert werden.

Verdi strebt darüber hinaus mit den Ländern einen separaten »Verhandlungstisch« zum Gesundheitswesen an. Die Beschäftigten in dem Bereich hätten mit maximalem Einsatz gegen die Coronapandemie gekämpft. »Das muss jetzt endlich honoriert werden«, sagte Werneke. Insbesondere in den Unikliniken brodele es. Verdi habe die Erwartung, dass auch über »Restanten« aus der Tarifrunde 2019 gesprochen werde. Dies betreffe etwa die Anhebung des Zeitzuschlags bei Wechselschicht- oder Schichtarbeit in Krankenhäusern sowie die Anwendung der dynamischen Zulage für Pflegekräfte auch für die Beschäftigten der ambulanten und stationären Pflege im Justiz- und Maßregelvollzug und den Landeskrankenhäusern.

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen war der Coronakrise geschuldet. Unter widrigsten Kampfbedingungen erzielten die Gewerkschaften einen Abschluss, der für 2020 eine Nullrunde und zwei Lohnsteigerungen zum 1. April 2021 (plus 1,4 Prozent) und zum 1. April 2022 (plus 1,8 Prozent) vorsah. Zuletzt lagen im Juli allerdings die Verbraucherpreise 3,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Der Vorsitzende des DBB, Ulrich Silberbach, hatte der Süddeutschen Zeitung vor der neuen Tarifrunde gesagt: »Wir werden keine Reallohnverluste hinnehmen.« Die Inflationsrate steige, und die Kolleginnen und Kollegen der Länder hätten in der Coronakrise Hervorragendes geleistet. (dpa/jW)