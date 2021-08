Stelldichein mit Taliban

Torsten Kraatz/Bundeswehr/dpa Vor zwei Monaten zogen die deutschen Soldaten aus Afghanistan ab (Stützpunkt Masar-i-Scharif, 29.6.2021). Für eine Evakuierung wäre viel Zeit gewesen

Inszenierung im Bundestag und in Kabul: Am Mittwoch, laut Zeitangabe um 14.28 Uhr, als der Bundestag noch über das Bundeswehr-Mandat für bewaffnete Evakuierung debattierte, twitterte der deutsche Botschafter Markus Potzel: »Traf gestern den Direktor des politischen Büros der Taliban in Doha, Schir Mohammed Abbas Staneksai, und sein Team zu einer umfassenden Diskussion. Wir sprachen über die dringende Notwendigkeit eines funktionierenden Flughafens in Kabul für diplomatische und NGO-Präsenz in Afghanistan.« Staneksai habe ihm zugesichert, dass Afghanen mit gültigen Dokumenten auch nach dem 31. August mit zivilen Flügen das Land verlassen dürfen. Deutschland stocke die humanitäre Hilfe für die afghanische Bevölkerung durch internationale Nichtregierungsorganisationen (NGO) um 100 Millionen Euro auf.

Um 20.14 Uhr meldete Der Spiegel, nach seinen Informationen solle »schon am Donnerstag die letzte ­A-400-M-Maschine der Bundeswehr aus Kabul abheben«. Im ZDF-»Heute-Journal« erklärte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kurz nach 22 Uhr, das sogenannte Zeitfenster für Evakuierungen aus Kabul schließe sich, aber wann, »darüber möchte ich nicht spekulieren«. Am Donnerstag wusste sie es besser und erklärte auf einer Pressekonferenz in Berlin, man bemühe sich, »ohne Bruch« in die »Phase zwei« der Evakuierung zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Nachrichtenagentur AFP berichtet, »die letzten vier Evakuierungsflüge der Bundeswehr« könnten am Donnerstag erfolgen. Belgien, Polen und die Türkei hatten ihre Flüge bereits am Mittwoch eingestellt. Die Niederlande und Frankreich kündigten dies für Donnerstag und Freitag an – auf Anordnung der US-Truppen, wie die Regierungen der beiden Länder mitteilten. Die USA wollen bis zum 31. August abziehen.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hielt an der angeblichen Notwendigkeit eines bewaffneten Evakuierungseinsatzes trotz der deutschen Verabredung mit den Taliban fest und behauptete am Donnerstag, dass ausgerechnet die US-Amerikaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Luftbrücke Millionen von Menschen in Deutschland geholfen hätten, sich jetzt nicht zur Fortsetzung der Rettungsmission in der Lage sähen, sei »eine bittere Enttäuschung«.

Die Grünen äußerten am Donnerstag Zweifel, dass es möglich sein werde, zivile Evakuierungsmöglichkeiten zu organisieren. So meinte der Grünen-Sicherheitspolitiker Tobias Lindner am Donnerstag im RBB-Inforadio, es gebe in Kabul keinen zivilen Flughafen mehr, und die Frage sei, was »gültige Dokumente« für afghanische Bürger »in der Definition der Taliban« bedeuteten. Die AfD drehte an ihrer Gebetsmühle von »Schleusung« und zuwandernden Kriminellen. Die dpa zitierte am Donnerstag Fraktionschef Alexander Gauland, der davor warnte, »eine permanente zivile Luftbrücke von Kabul nach Deutschland« einzurichten. Im Internet teilte eine Initiative zahlreicher Organisationen unter der Adresse ­kabulluftbruecke.de mit, sie habe bereits ein Flugzeug gechartert, Formalien seien geklärt.

Nach Angaben des russischen Botschafters in Kabul, Dmitri Schirnow, sind in den vergangenen Tagen am Flughafen der Stadt circa 50 Menschen ums Leben gekommen. Russland hatte am Mittwoch vier Militärtransportflugzeuge nach Afghanistan geschickt, um mehr als 500 Menschen aus verschiedenen Ländern auszufliegen, darunter etwa 360 russische Staatsbürger. Nach mehr als einer Woche nahmen in Kabul die Banken am Donnerstag wieder die Geschäfte auf.