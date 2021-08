Hiergeblieben

Madrid. Die spanische Profiliga will alle Fußballklubs des Landes unterstützen, die sich dafür entscheiden, keine Spieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika abzustellen. Anders als die Vereine der englischen Premier League gibt La Liga allerdings nicht die Coronapandemie als Grund an. Man könne die »schwerwiegende einseitige Entscheidung« des Weltverbandes FIFA, den Abstellungszeitraum für Südamerika um zwei auf insgesamt elf Tage zu verlängern, nicht akzeptieren, hieß es in einer am späten Dienstag abend veröffentlichten Mitteilung. Man werde notfalls auch gerichtlich dagegen vorgehen. Die betroffenen Profis würden ihren Klubs wegen der Verlängerung an dem für den 11. und 12. September angesetzten Spieltag nicht zur Verfügung stehen, hieß es. (dpa/jW)