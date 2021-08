Tokio. Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio die erste Medaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) gewonnen. Die 35jährige holte in der Bahnverfolgung der Klasse C3 über 3.000 Meter am Mittwoch Bronze. Für die ehemalige Radweltmeisterin war es die erste Bahnmedaille ihrer Karriere, die vierte jedoch insgesamt nach Silber und Bronze in Rio 2016 sowie Silber 2012 in London jeweils auf der Straße. »Eine 3:55 rauszuhauen, ist der Wahnsinn. Eine Medaille gleich im ersten Rennen – mir sind so viele Steine vom Herzen gefallen«, sagte Schindler. (sid/jW)