Kopf trifft Wand

»Schließlich waren sie ja doch seinesgleichen, diese Arbeiter« (Jack London, »Martin Eden«)

Alles beginnt mit einem Akt der Solidarität: Der Arbeiter Martin Eden sieht, wie ein junger Mann von einem Wachmann verprügelt wird, und rettet ihn vor einem üblen Ausgang. Sein Schützling erweist sich als dankbar und lädt den Proletarier in die heimische großbürgerliche Villa ein. Dort wird Eden freundlich aufgenommen, obwohl sich die Tischmanieren des Gastes als verbesserungsbedürftig erweisen. Und er sieht Bücher, Kunst, hört Musik! Gespielt von der Tochter des Hauses, Elena Orsini, die sich für ihn als das Wichtigste erweist.

Schnell wird ihm klar, dass es ihm an Bildung fehlt. Er lernt, er liest und entfremdet sich seiner Klasse. Bald schmeißt der Schwager, bei dem er lebt, ihn, den unnützen Esser, aus seiner Wohnung raus. Ganz normal Geld zu verdienen, erscheint Eden als zu niedrig. Lieber schreibt er stapelweise Erzählungen, die die Redaktionen literarischer Zeitschriften stapelweise zurückschicken.

So lebt er in einem schwer bestimmbaren Dazwischen. Bald der Geliebte von Elena, kann er doch – mittellos, wie er ist – nicht in die Bourgeoisie aufsteigen. Zwar ist er liebevoll gegenüber der ärmlich lebenden Witwe Maria und ihren beiden Kindern, bei denen er unterkommt. Doch die Arbeiter, denen es an literarischer Bildung fehlt, verachtet er. Als Sozialaufsteiger vertritt er einen radikalen Individualismus: Im Kampf ums Dasein setze sich, stets zu Recht, der Stärkere durch. Ein Streik, überhaupt sozialistische Politik, steht bei ihm für das Zusammenklumpen der Schwachen, die sich der Gruppe unterwerfen.

Regisseur Pietro Marcello hat Jack Londons Roman »Martin Eden« (1909) zur Vorlage genommen und das Geschehen ins italienische Neapel verlegt. Einmontierte Dokumentarfilme zeigen Bilder aus den Jahren etwa zwischen 1920 und 1970, der Konflikt scheint zeitlos. Zugleich sind die Dokumentaraufnahmen, wie auch das neu Gefilmte, in Gesichter verliebt. Immer wieder sieht man markante Züge, Schönheit auch und gerade im Alter, gelebte Erfahrung. Es gibt offensichtlich eine andere Art von Bildung als die bürgerliche, die Martin Eden zu erlangen sucht.

Doch bewegt sich seine Kunst in Widersprüchen. Weil er trotz allem Erlebtes gestaltet, werden die Erzählungen zu düster. Schreib doch was Heiteres! Das empfiehlt »von unten« die Schwester, die dem Bruder noch den Rauswurf zu ersparen hofft, empfiehlt aber auch »von oben« Elena, die ihn als erfolgreichen Dichter braucht, um ihn ihren skeptischen Eltern als künftigen Gatten präsentieren zu können.

Der erfolglose Schriftsteller treibt den Sozialdarwinismus auf die Spitze, fordert das Recht des Stärkeren und verprellt die liberale Braut wie deren Eltern, die es nicht nötig haben, so etwas offen zu formulieren. Schließlich ist die Familie Orsini so reich, dass man auf die ganz groben Methoden verzichten kann. Aber gerade als Exzentriker hat Eden endlich literarischen Erfolg. Er gibt das Ekel, erfreut das sensationsgeile Publikum und wird sich selbst zum Ekel.

Dieser Irrweg wäre uninteressant, wäre er nichts weiter als ein Irrweg. Doch so wenig Eden recht hat, so sehr hat er recht. Denn bösartig ist er nicht, und seine Klasse – ist sie auch politisch klüger als der Individualist – könnte ihm doch nicht sagen, was er anders machen könnte, um sein Glück zu finden. Luca Marinelli verkörpert den Titelhelden auch in seinen offenkundigen Verirrungen stets gewinnend und trägt den Film. Jessica Cressy als Elena zeigt die, wenn auch begrenzte, Toleranz ihrer Figur gut.

Die Kamera fängt viel Schönheit ein, gerade im scheinbar wenig entfremdeten Leben der Proletarier. Das Paradies, das Martin Eden in seinem Namen trägt, ist entgegen seiner Erwartung nicht jenseits seiner Klasse zu haben. Doch zeigt Marcello Ausbeutung, politische Gewalt und in der Schlussszene den drohenden Krieg deutlich genug, um eine Verklärung des Imperialismus zu vermeiden. Manchmal kommt »Martin Eden« etwas behäbig daher, und leicht könnte man den Film als historisierendes Kunstgewerbe missverstehen, auch weil er sich für keine Handlungszeit entscheidet. Für eine ziemlich überschaubare Handlung mehr als zwei Stunden aufzuwenden, das ist in diesem Fall indes eine gute Entscheidung. In aller Ruhe kann man Situationen beobachten, gewinnen auch Nebenfiguren Charakter und werden die Konfliktfelder deutlich, in denen sich Eden notwendig für sein Verderben entscheidet. Marcello nutzt die Verlangsamung, um kleinste soziale Unterschiede herauszuarbeiten, die politisch und ökonomisch für die bürgerliche Klassenherrschaft stehen. Noch der individualistische Versuch, diese Hierarchie zu leugnen, führt dazu, sie zu bestätigen – erhellend auch für die Gegenwart.