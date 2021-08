Einfluss verteidigen

Yuri Smityuk/imago images/ITAR-TASS Wohin gehen die Container und das Geld: Russland ist nicht mehr der wichtigste Handelspartner der BRD in Osteuropa

Der »Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft« sieht den Außenhandel der BRD mit den Staaten Osteuropas und der früheren Sowjetunion wieder auf Erfolgskurs. Wie der Vorsitzende des Verbandes, Oliver Hermes, am Mittwoch auf der Onlinejahrespressekonferenz sagte, lag der Handelsumsatz mit den 29 vom Ostausschuss betreuten Ländern im ersten Halbjahr 2021 um 24 Prozent höher als im durch den Beginn der Pandemie belasteten Vergleichszeitraum 2020. Insgesamt habe die deutsche Wirtschaft mit den Ländern Osteuropas im ersten Halbjahr 2021 246 Milliarden Euro umgesetzt; dabei sei die Handelsbilanz insbesondere durch die Energieimporte aus Russland und die intensive Einbindung der osteuropäischen EU-Staaten in die Lieferketten der deutschen Industrie inzwischen praktisch ausgeglichen. Hermes wies darauf hin, dass der deutsche Osthandel in diesem Jahr das Vor-Pandemie-Niveau zu übertreffen verspreche; der Handel mit dieser Region bilde rund ein Fünftel des deutschen Außenhandels überhaupt und dessen Umsatz übersteige den mit China und den USA zusammen gemachten.

Wichtigster Handelspartner der Bundesrepublik in Osteuropa ist nach Angabe des Verbands inzwischen bei weitem nicht mehr Russland, sondern Polen, dicht gefolgt von Tschechien. Dies gelte nicht nur für den Ex- und Import, sondern auch für die deutschen Direktinvestitionen. Diese hätten allein 2019 in Polen 36 Milliarden Euro betragen, rund ein Viertel der Gesamtinvestitionen von 145 Milliarden Euro in der Region. Addiert man hierzu die Investitionen in Tschechien mit weiteren 28 Milliarden hat man allein für diese beiden Länder einen Anteil von 45 Prozent.

Die 24 Milliarden, die deutsche Unternehmen im selben Zeitraum in Russland investierten, nahmen sich im Vergleich dazu bescheiden aus. Zu diesem Bild passt die Aussage von Hermes, dass das zahlenmäßige Wachstum des deutschen Russlandhandels um 36 Prozent 2021 im Vergleich zu 2020 im wesentlichen auf die höheren Energiepreise zurückzuführen sei, also – was er so nicht sagte – preisbereinigt wesentlich weniger deutlich ausgefallen sein dürfte.

Gleichwohl tritt der Ostausschuss dafür ein, dass die kommende Bundesregierung den Dialog mit Russland wiederaufnimmt. Es müsse baldigst ein EU-Russland-Gipfel einberufen werden – genau das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einigen Wochen vorgeschlagen hatte, was aber auf EU-Ebene am Widerstand der osteuropäischen NATO-Frontstaaten von Polen bis Estland gescheitert war. Ostausschuss-Chef Hermes riet dazu, strittige politische Positionen notfalls auch auszuklammern, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.

Aus den Ausführungen von Hermes ging hervor, dass der Verband inzwischen die Gefahr sieht, dass Deutschland und die EU insgesamt ihren Einfluss vor allem in Zentralasien an China verlieren könnten. Die EU müsse schleunigst konkrete und mit Finanzierungszusagen unterlegte Angebote machen, um die »Interkonnektivität« mit den Infrastrukturen Zentralasiens sicherzustellen und diese Aufgabe nicht der chinesischen »Belt and Road«-Initiative zu überlassen. Es gehe dabei im übrigen um weit mehr als nur den Bau von Bahnlinien oder Straßen. Wenn sich zum Beispiel bei der Festlegung der neuen Industrienormen nicht die EU durchsetze, werde in wenigen Jahren China diese Rolle als Verkünder neuer Technologiestandards übernehmen. Dann werde die weitere wirtschaftliche Durchdringung gerade in Zentralasien erheblich schwieriger.

Für die Zukunft will sich der Ostausschuss stärker auf sogenannte »Klimapartnerschaften« mit den Ländern Osteuropas konzentrieren, im Klartext: den Verkauf deutscher Umwelttechnologien. In diesem Zusammenhang sprach sich Hermes klar dafür aus, die Ostseepipeline Nord Stream 2 fertigzustellen. Sie sei kein »fossiles Relikt«, wie bei Bündnis 90/DieGrünen vielfach zu lesen sei, sondern ein Vehikel, um nicht nur Gas als Übergangstechnologie für die Zeit des Kohleausstiegs zu liefern, sondern perspektivisch auch Wasserstoff für eine CO2-freie Energiewirtschaft nach Deutschland zu bringen. 75 Prozent der befragten Bundesbürger hätten sich bei einer im Mai im Auftrag des Ostausschusses durchgeführten Erhebung dafür ausgesprochen, die Leitung fertigzubauen und in Betrieb zu nehmen. Ebenso hätten 62 Prozent der Befragten für engere Beziehungen zwischen der EU und Russland plädiert.