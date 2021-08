Analoge Gesichtserkennung

Sven Hoppe/dpa Begehrte Begabung: Mit eigenen Testverfahren sollen »Superrecognizer« gefunden werden (München, 20.6.2018)

Dass sich die Polizei bei ihren Ermittlungen die besonderen Fähigkeiten von Tieren, etwa den ausgeprägten Geruchssinn von Hunden, zunutze macht, ist nicht neu. Bisher eher unbekannt ist der Einsatz von Menschen mit ganz besonderen und seltenen Sinnesbegabungen in der Polizeiarbeit. Erst seit wenigen Jahren arbeiten sogenannte Superrecognizer (von recognize, deutsch: erkennen) für deutsche Ermittlungsbehörden. Das sind Personen, die sich Gesichter besonders gut merken und wiedererkennen können.

Wie Spiegel am Mittwoch online berichtete, ist nach der »Stuttgarter Krawallnacht« im Sommer 2020 etwa jeder zweite der bislang rund 140 Tatverdächtigen von Superrecognizern der Polizei auf Videoaufnahmen wiedererkannt worden. Was auf den ersten Blick nur eine weitere Ermittlungsmethode ist, wird von Kritikern als weiterer Mosaikstein einer ausufernden Datensammelei der Behörden gesehen, die sich im Endeffekt meist gegen Linke richtet.

Erst seit 2009 wird die besondere Fähigkeit überhaupt erforscht, nachdem sie offenbar eher zufällig entdeckt worden war. Wissenschaftler der US-amerikanischen Harvard University untersuchten die Gesichtserkennungsschwäche Prosopagnosie – also quasi das Gegenteil – und stießen dabei auf Personen, die sich Gesichter besonders gut einprägen können. Bei den Forschungen zum Thema ergab sich, dass geschätzt etwa ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung über diese Gabe verfügen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Behörden die Fähigkeit zunutze machten.

Der britische Psychologe Josh Davis entwickelte mit der Metropolitan Police in London einen Test, um Superrecognizer zu erkennen. Bei einem der ersten Einsätze zeigten die sich dem Computer überlegen. Nach den sogenannten London Riots, Unruhen im August 2011 in London und anderen englischen Städten, landete eine Gesichtserkennungssoftware in den Videobildern nur einen einzigen Treffer, während ein besonders begabter Beamter mehr als 180 Verdächtige identifizierte.

Im Sommer 2018 half Davis, unter den etwa 6.600 Beamten und Angestellten des Polizeipräsidiums München 37 Superrecognizer zu identifizieren. Wie ein Sprecher der Münchner Polizei am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt erklärte, werden diese Personen seitdem für Ermittlungen eingesetzt. »Zwei von ihnen machen das hauptamtlich, die anderen bei Bedarf neben ihrem normalen Dienst«, so der Sprecher. Superrecognizer würden etwa bei Großveranstaltungen wie dem Oktoberfest eingesetzt, um in der Menschenmenge Besucher mit Hausverbot oder gesuchte Straftäter auszumachen. Der andere Tätigkeitsbereich bestehe in der Sichtung von Fotos und Videoaufnahmen, so der Polizeisprecher. Die Arbeit der Gesichtserkenner sei eine Ergänzung der Ermittlungsarbeit. »Keine Festnahme oder Verurteilung beruht allein auf der Arbeit eines Superrecognizers.«

Auch für die Polizeibehörden von Hessen und Baden-Württemberg sind laut Spiegel Superrecognizer im Einsatz. Wie die Fachzeitschrift Bürgerrechte & Polizei/CILIP am 21. März berichtete, haben sechs bayerische Superrecognizer der Hamburger Sonderkommission (Soko) »Schwarzer Block« bei der Suche nach Verdächtigen geholfen. Die umstrittene Soko wurde nach dem G20-Gipfel vom Sommer 2017 gegründet, um Straftaten von Gipfelgegnern aufzuklären.

Mit Skepsis kommentierte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, den Einsatz der in der Gesichtserkennung begabten Beamten. Diese »seltene Fähigkeit mancher Menschen« könne für Ermittlungen von Bedeutung sein, dürfe »das normale Ermittlungshandwerk aber nicht ersetzen«. So seien durch die Superrecognizer nach der »Stuttgarter Krawallnacht« nur Tatverdächtige identifiziert worden. »Ob es sich tatsächlich um Beteiligte handelt und welche Straftaten sie möglicherweise begangen haben, muss erst noch gerichtsfest nachgewiesen werden«, so Jelpke am Mittwoch gegenüber jW. Allein die Aussage eines Polizisten, selbst wenn er über besondere Fähigkeiten verfügt, erscheine ihr nicht als ausreichend. Generell sieht die Linke-Politikerin die Gefahr, »dass hier vor allem die Datensammelwut der Sicherheitsbehörden bedient wird, die ihre Verdächtigenkataloge mit Personenprofilen füllen – diesmal nicht mit Hilfe einer Maschine sondern durch menschliche Supercops«.