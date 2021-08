Indigenes Land verteidigen

Eraldo Peres/AP/dpa

Mehr als 6.000 Indigene Brasiliens haben den Obersten Gerichtshof bei einer Demonstration in Brasília aufgefordert, ihre angestammten Gebiete nicht anzutasten und die Einrichtung neuer Schutzregionen zuzulassen. Sie bildeten vor dem Obersten Gericht am Dienstag abend (Ortszeit) mit 380 Lampen die Botschaft »Brasilien, indigenes Land«, wie aus einer Mitteilung des indigenen Dachverbandes APIB hervorging. Am Mittwoch sollte das Oberste Gericht nach jW-Redaktionsschluss voraussichtlich über den Anspruch der Indigenen auf ihr angestammtes Land entscheiden. (dpa/jW)