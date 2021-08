»Sonst müssen wir alle die Zeche zahlen«

örg Carstensen/dpa Demonstration des Bündnisses »Wer hat, der gibt« in Berlin (19.9.2020)

Die »Bundesanstalt für Vermögensabgabe«, eine vom ATTAC-Netzwerk erfundene Behörde, ist in diesen Tagen mit einer Webseite und Plakaten in mehreren deutschen Städten aktiv. Sie und Ihre Mitstreiter wollen über die Möglichkeit aufklären, das reichste Prozent der Bevölkerung den Hauptteil der Krisenkosten schultern zu lassen. Wie soll die Kampagne wirken?

Die Bundesregierung tut sehr wenig, um die Coronalasten gerecht zu verteilen. Daher müssen wir ihr unter die Arme greifen. Wir werden selbst im Namen der Regierung tätig, um die Vermögensabgabe voranzubringen und darauf aufmerksam machen, was eigentlich wichtig ist: etwa Schulen und Krankenhäuser zu finanzieren. Auf unseren Plakaten werben wir dafür, die Superreichen zur Kasse zu bitten. Wir haben sie auf Werbeflächen in mehreren Städten an Straßen- und U-Bahn-Haltestellen angebracht, wo sonst für Schokocreme oder neue Bankkredite geworben wird. Wenn wir uns das Geld nicht bei ihnen holen, müssen wir alle die Zeche zahlen: durch geschlossene Schwimmbäder, marode Schulen, in die nicht investiert wird, oder weil der Staat zu wenig Geld ausgibt, um die Klimakatastrophe zu verhindern.

Was hat es mit Ihrer Webseite auf sich?

Sie sieht aus wie die einer echten Behörde. Dort erklären wir, dass sich niemand sorgen muss, dass man Oma ihr kleines Häuschen wegnehmen will oder etwa Unternehmenspleiten zu befürchten sind. Wir nehmen als »Bundesregierung« das Sozialstaatsgebot im Grundgesetz ernst, damit es nicht Geringverdienende, Minijobber, Soloselbständige, Erwerbslose, Pflegebedürftige und andere hart trifft. Dabei klären wir über historische Fakten zur Vermögensabgabe auf: In den 1950er Jahren wurde schon einmal Vermögen zu einer einmaligen Abgabe herangezogen. Mit Hilfe von Freibeträgen wurde darauf geachtet, dass dies nicht die »kleinen Leute« traf. Es handelte sich um einen Ausgleichsfonds in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Belastungen des Krieges auf die gesamte Gesellschaft zu verteilen.

Die Fake-Behörde überraschte vergangenen Donnerstag mit der angeblichen Pfändung des Hamburger Luxushotels »The Fontenay«. Wie verlief die Aktion?

Unser symbolischer Einsatz war so begründet: Der Inhaber, der bekannte Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne, wollte die Vermögensabgabe angeblich nicht bezahlen. Also stellten sich als Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Bundesanstalt verkleidete ATTAC-Aktivisten mit Schlips und Kragen im Rahmen der Pfändung mit einem zehn Meter großen Banner vor den Hoteleingang und erklärten es für beschlagnahmt. Die Aktion richtete sich gegen dieses Hotel, weil bekannt ist, wie sich das Vermögen dahinter zusammensetzt. Die Firmengeschichte des Logistikkonzerns Kühne + Nagel, welchem der Milliardär seinen Reichtum verdankt, ist mit düsterer Nazigeschichte verknüpft. Das Unternehmen brachte Raubgut von ermordeten Juden Westeuropas nach Deutschland, das sich der Nazistaat einverleibte. Mit der Verlagerung des Firmensitzes in die Schweiz wurden später dem Gemeinwesen Steuern entzogen.

Gab es Ärger bei der »Pfändung«?

Wir wollten im Hotel darstellen, worum es geht, da ja die Bundesregierung nicht bereit ist, diese Sache verantwortlich zu regeln. Allerdings wurden wir vom Hotelmanager ziemlich rabiat rausgeschmissen.

Welche Reaktionen haben die bundesweiten Adbusting-Aktionen mit Plakaten hervorgerufen?

Uns erreichen hauptsächlich positive. Viele finden es gut, dass sie in Innenstädten auf Werbung für eine Vermögensabgabe stoßen. Amüsiert hatte uns die Reaktion der Polizei in Darmstadt. Die behauptete auf Nachfrage der dortigen Lokalzeitung, von nichts zu wissen. Das ist witzig, weil die Plakate unmittelbar vor ihrer Wache hingen.

Was erhoffen Sie sich, kurz vor der Bundestagswahl im September noch erreichen zu können?

Wir wollen Druck auf die Parteien machen, damit sie sich des Themas annehmen. Noch hat keine der Parteien reagiert. Aber es wird sich herumsprechen. Bis zur Wahl ist noch ein Monat Zeit, die Kampagne wird weitergehen.