Finsteres Fazit für erstes Pandemiejahr

Daniel Ceng / Cover Images / imago images Weil das Coronavirus aus China komme, wurden weltweit als asiatisch angesehene Menschen angegriffen (Taipeh, 26.3.2021)

Im ersten Coronajahr war antifaschistisches Engagement in seiner herkömmlichen Form zunächst ausgebremst worden. Das stellt die Redaktion der am vergangenen Donnerstag veröffentlichten »Berliner Zustände 2020« fest. Den »Schattenbericht« zum ersten Coronajahr legten die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) und das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin (Apabiz) vor.

In gleich zwei Texten liefert Sabine Seyb von der Beratungsstelle »Reach Out« Zahlen zu Fällen rechter Gewalt. In Berlin seien im Jahr 2020 – trotz drastischer Einschränkungen des öffentlichen Lebens – von der Organisation 357 Angriffe dokumentiert worden, mindestens 493 Menschen seien verletzt oder stark bedroht worden. Unter den Opfern waren demnach 37 Kinder und 28 Jugendliche. Im Jahr zuvor waren es 390 Taten, schreibt Seyb, was die höchste verzeichnete Zahl sei. Die Autorin liefert zudem mehrere konkrete Beispiele aus der Fallchronik von »Reach Out«.

Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Coronamaßnahmen, aus denen die verschwörungsideologische »Querdenker«-Szene hervorging, berichtet Jörg Reichel, Landesfachbereichssekretär Berlin-Brandenburg der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi, über Angriffe auf Pressevertreterinnen und -vertreter. Die Versammlungsteilnehmer waren Reichel zufolge »zentrale Aggressor*innen« – neben der Polizei. Im Berichtsjahr seien in Berlin 217 Journalistinnen und Journalisten behindert sowie 43 tätlich angegriffen worden. Bundesweit seien durch den Landesverband 398 Behinderungen in der Pressearbeit, inklusive 76 tätlicher Angriffe, festgestellt worden. Davon verantworte die (Bundes-)Polizei 208 Behinderungen, inklusive 33 tätlicher Angriffe. Von den bundesweit aktiven rechten Medienschaffenden stelle ein Teil eine konkrete Bedrohung für hauptberufliche Journalisten dar. Diese würden »markiert«, »zur Fahndung« ausgeschrieben und ihre Adressen sowie Kontaktdaten öffentlich gemacht.

Der Ursprung der Coronapandemie war früh auf die chinesische Stadt Wuhan zurückgeführt worden. Im Zuge dessen nahm international antiasiatischer Rassismus zu. Zur Kontinuität in der BRD äußerten sich zwei Initiatorinnen des Projekts »ichbinkeinvirus.org«. Im Interview erinnern Thi Minh Huyen Nguyen und Victoria Kure-Wu unter anderem an die Ermordung von Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan 1980 in Hamburg, den tödlichen Angriff gegen Nguyen Van Tu in Marzahn-Hellersdorf zwölf Jahre später sowie die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. Das von den beiden mitgegründete Portal soll Betroffenen ermöglichen, ihre Erfahrungen zu veröffentlichen und Kontakt zu Beratungsstellen, Aktivisten sowie anderen Gruppen zu finden.

Währenddessen ist die Serie von Brandanschlägen sowie Attacken in Berlin-Neukölln gegen Linke und bürgerliche Antifaschisten noch immer nicht aufgearbeitet worden. Ulli Jentsch vom Apabiz und Caro Keller von der Plattform »NSU-Watch« blicken erwartungsvoll einem möglichen parlamentarischen Untersuchungsausschuss entgegen. Ein solcher sei ein »Zeichen des politischen Wandels« und »bitter nötig«. Jentsch und Keller machen allerdings klar, unter welchen Bedingungen damit tatsächlich etwas mehr Klarheit in den Neukölln-Komplex gebracht werden könne. Die Ausgangslage sei ähnlich wie beim »Nationalsozialistischen Untergrund«. Es gehe auch hier »um eine militante Kampagne einer vernetzten und bewaffneten Neonaziszene«, die sich selbst ermächtigt habe, als politische Gegner »markierte« Menschen »anzugreifen, zu terrorisieren und mit dem Tod zu bedrohen«.