Wer nicht zufällig Down­ton Abbey bewohnt, für den sind Soireen ein eher seltenes Vergnügen, besonders in diesen spätbürgerlichen Pandemiezeiten. Zu Ehren des vor 18 Jahren verstorbenen sozialistischen Dichterfürsten Peter Hacks richtet die nach ihm benannte Gesellschaft am Todestag einen literarisch-musikalischen Abendempfang aus, der unter dem Motto »Liaison amoureuse« der großen Liebe des Dichters zur Diva Eva-Maria Hagen gewidmet ist. Das Programm wird nur ein einziges Mal gegeben, stilecht an Hacks’ früherem Berliner Wohnsitz in der Schönhauser Allee 129. (jW)

28. August, 19.30 Uhr, Eintritt frei, um Spenden und Voranmeldung wird gebeten: kontakt@peter-hacks-gesellschaft.de